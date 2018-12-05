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Мотоблок бензиновый Нева МБ-2Б-6.5 RS
4.8
4
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок бензиновый Нева МБ-2Б-6.5 RS
    Арт. X1909222773
    4.8
    4
    Мотоблок бензиновый Нева МБ-2Б-6.5 RS
    Мотоблок бензиновый Нева МБ-2Б-6.5 RS
      Мотоблок бензиновый Нева МБ-2Б-6.5 RS
      Мотоблок бензиновый Нева МБ-2Б-6.5 RS

      Мотоблок бензиновый Нева МБ-2Б-6.5 RS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1909222773
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		тяжёлый
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Мотоблок НЕВА МБ 2Б 6,5 довольно популярен в сфере сельского хозяйства. Мощное оборудование (двигатель 6,5 л.с.) легко справляется с обработкой любой почвы (даже целины).
        Кроме вспашки и культивации грунта с помощью мотоблока можно косить сено, пропалывать и окучивать грядки, перевозить объемные грузы, очищать территорию от снега.
        Мотоблок НЕВА МБ 2Б 6,5 с надежной массивной рамой комплектуется бензиновым 4-тактным мотором Briggs&Stratton I/C американского производства, многоступенчатой коробкой передач с цепным приводом, шкивом для подключения активной навески и топливным баком на 3,8 л. Такие технические характеристики гарантируют длительную бесперебойную работу и эффективность при выполнении хозяйственных задач.
        НЕВА МБ 2Б 6,5 купить для работы в саду и на приусадебном участке можно на www.bigam.ru. Доставляем по всей России. Мотоблок НЕВА МБ 2Б 6,5 по цене до 15% ниже, чем в розничных магазинах.

        Преимущества

        • Простота эксплуатации и обслуживания
        • Выполнение широкого спектра сельскохозяйственных задач
        • Большая ширина обработки (до 1270 мм)
        • Наличие мощного двигателя объемом 205 см 3
        • Система легкого запуска
        • Возможность выбора оптимального скоростного режима
        • ВОМ для подключения различной навески