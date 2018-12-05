Мотоблок бензиновый Нева МБ-2Б-6.5 RS
Арт. X1909222773
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|тяжёлый
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Тип двигателя
|бензиновый
- Мотоблок НЕВА МБ 2Б 6,5 довольно популярен в сфере сельского хозяйства. Мощное оборудование (двигатель 6,5 л.с.) легко справляется с обработкой любой почвы (даже целины).
Кроме вспашки и культивации грунта с помощью мотоблока можно косить сено, пропалывать и окучивать грядки, перевозить объемные грузы, очищать территорию от снега.
Мотоблок НЕВА МБ 2Б 6,5 с надежной массивной рамой комплектуется бензиновым 4-тактным мотором Briggs&Stratton I/C американского производства, многоступенчатой коробкой передач с цепным приводом, шкивом для подключения активной навески и топливным баком на 3,8 л. Такие технические характеристики гарантируют длительную бесперебойную работу и эффективность при выполнении хозяйственных задач.
НЕВА МБ 2Б 6,5 купить для работы в саду и на приусадебном участке можно на www.bigam.ru. Доставляем по всей России. Мотоблок НЕВА МБ 2Б 6,5 по цене до 15% ниже, чем в розничных магазинах.
Преимущества
- Простота эксплуатации и обслуживания
- Выполнение широкого спектра сельскохозяйственных задач
- Большая ширина обработки (до 1270 мм)
- Наличие мощного двигателя объемом 205 см 3
- Система легкого запуска
- Возможность выбора оптимального скоростного режима
- ВОМ для подключения различной навески