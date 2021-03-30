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Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60S TWK+ 3000362103
4.2
11
85 000 ₽
Мотоблоки
    Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60S TWK+ 3000362103
    Арт. X1909222742
    4.2
    11
    Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60S TWK+ 3000362103
    Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60S TWK+ 3000362103
    Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60S TWK+ 3000362103
      Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60S TWK+ 3000362103
      Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60S TWK+ 3000362103
      Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60S TWK+ 3000362103

      Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60S TWK+ 3000362103

      85 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 238 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
      Арт. X1909222742
      4.2
      11

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Класс
      		легкий
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      85 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 238 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • В интернет-магазине «БИГАМ» вы можете купить мотоблок Кайман Варио 60S TWK+. Это профессиональная сельскохозяйственная техника с бензиновым двигателем Субару EP17, пневмоколесами и тремя видами стальных фрез в базовом комплектации. Дополнительно к мотоблоку Caiman вы можете купить различное навесное оборудование. Используя подметальную щетку, снегоуборочный вал, косилку или тележку для транспортировки грузов, вы существенно расширите функционал вашей садовой техники.

        На все виды машин и оборудования мы предоставляем гарантии качества. При заказе в интернет-магазине bigam.ru доставка товара осуществляется курьером и транспортной компанией в любую точку России.

        В базовую комплектацию Caiman Vario 60S TWK+ входят:

        Сам мотоблок в сборе
        Пневмоколеса 4-8 (+удлинители к ним)
        3 пары стальных фрез Razor Blade
        Сошник с возможностью регулировки
        Защитные крылья + диски защиты растений
        Инструкции по эксплуатации: для мотоблока, для двигателя Subaru EP17.

        Преимущества техники Кайман Vario 60S TWK+

        • Трансмиссия VarioAutomat
        • Это инновационная система с патентом, разработанная для выбора нужного вам режима культивирования техники. Оператор мотоблока может варьировать движение техники, ориентируясь на массу и размеры навесного оборудования, а также качество обрабатываемого грунта. Техника может работать как в штатном режиме, так и на пониженной передаче с возможностью изменения скорости активной фрезы в диапазоне 28-165 об.мин
        • Также управление с ВариоАвтомат предполагает возможность центрирования реверса между 1 и 2 передачами
        • Subaru EP17 4хтактный двигатель (Япония)
        • Мотоблок оснащен мотором профессионального класса, причем клапаны в его конструкции расположены сверху. Отличается надежностью и долговечностью благодаря специальной системе охлаждения и смазке
        • Цепной редуктор разборного типа с "пожизненной" смазкой
        • Отвечает за сохранения максимальной мощности мини-трактора и не требует дополнительного обслуживания. Оснащен влагонепроницаемыми опорами фрез, за счет чего существенно увеличивает срок службы трансмиссии: подшипники надежно защищаются от влаги, грязи и сока растений
        • Привод переднего навесного оборудования
        • Дает возможность использования мотоблока в течение всего года – от вариантов с классическим культиватором, роторной или сегментной газонокосилкой до чистки дорожек щеткой-валиком или уборки со снегоотбрасывателем снежной массы и грязи
        • Пневмоколеса (тип протектора – сельхоз шины)
        • Пневмоподвеска поставляется в базовой комплектации. Такие колеса позволяют подключать различные типы доп.оборудования – как передним, так и задним за счет изменения просвета
        • Стальные фрезы Razor Blade для культивирования
        • Специальная конструкция фрез и прочная сталь позволяют работать даже со сложными типами почв (включая дернину). Фрезы легко входят в грунт и заглубляются, не оставляя пропущенных участков и не замедляя процесс вспашки
        • Двусторонний сошник
        • Позволяет изменять рабочую глубину фрез мотоблока, усиливая проникновение инструмента в почву за счет работы прямого конца и оптимальный режим культивации в вязком грунте за счет изогнутого конца сошника
        • Складная рукоятка
        • Мотоблок оснащен регулируемой по высоте эллиптической рукояткой, которая подстраивается по оператора техники с любым ростом. Кроме того, ручка позволяет с легкостью боронить почву даже близ ограждений или стен зданий и сооружений без заступов на уже вскопанные участки