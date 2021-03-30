Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60S TWK+ 3000362103

Преимущества техники Кайман Vario 60S TWK+

Трансмиссия VarioAutomat

Это инновационная система с патентом, разработанная для выбора нужного вам режима культивирования техники. Оператор мотоблока может варьировать движение техники, ориентируясь на массу и размеры навесного оборудования, а также качество обрабатываемого грунта. Техника может работать как в штатном режиме, так и на пониженной передаче с возможностью изменения скорости активной фрезы в диапазоне 28-165 об.мин

Также управление с ВариоАвтомат предполагает возможность центрирования реверса между 1 и 2 передачами

Subaru EP17 4хтактный двигатель (Япония)

Мотоблок оснащен мотором профессионального класса, причем клапаны в его конструкции расположены сверху. Отличается надежностью и долговечностью благодаря специальной системе охлаждения и смазке

Цепной редуктор разборного типа с "пожизненной" смазкой

Отвечает за сохранения максимальной мощности мини-трактора и не требует дополнительного обслуживания. Оснащен влагонепроницаемыми опорами фрез, за счет чего существенно увеличивает срок службы трансмиссии: подшипники надежно защищаются от влаги, грязи и сока растений

Привод переднего навесного оборудования

Дает возможность использования мотоблока в течение всего года – от вариантов с классическим культиватором, роторной или сегментной газонокосилкой до чистки дорожек щеткой-валиком или уборки со снегоотбрасывателем снежной массы и грязи

Пневмоколеса (тип протектора – сельхоз шины)

Пневмоподвеска поставляется в базовой комплектации. Такие колеса позволяют подключать различные типы доп.оборудования – как передним, так и задним за счет изменения просвета

Стальные фрезы Razor Blade для культивирования

Специальная конструкция фрез и прочная сталь позволяют работать даже со сложными типами почв (включая дернину). Фрезы легко входят в грунт и заглубляются, не оставляя пропущенных участков и не замедляя процесс вспашки

Двусторонний сошник

Позволяет изменять рабочую глубину фрез мотоблока, усиливая проникновение инструмента в почву за счет работы прямого конца и оптимальный режим культивации в вязком грунте за счет изогнутого конца сошника

Складная рукоятка

Мотоблок оснащен регулируемой по высоте эллиптической рукояткой, которая подстраивается по оператора техники с любым ростом. Кроме того, ручка позволяет с легкостью боронить почву даже близ ограждений или стен зданий и сооружений без заступов на уже вскопанные участки

В интернет-магазине «БИГАМ» вы можете купить мотоблок Кайман Варио 60S TWK+. Это профессиональная сельскохозяйственная техника с бензиновым двигателем Субару EP17, пневмоколесами и тремя видами стальных фрез в базовом комплектации. Дополнительно к мотоблоку Caiman вы можете купить различное навесное оборудование. Используя подметальную щетку, снегоуборочный вал, косилку или тележку для транспортировки грузов, вы существенно расширите функционал вашей садовой техники.На все виды машин и оборудования мы предоставляем гарантии качества. При заказе в интернет-магазине bigam.ru доставка товара осуществляется курьером и транспортной компанией в любую точку России.В базовую комплектацию Caiman Vario 60S TWK+ входят:Сам мотоблок в сбореПневмоколеса 4-8 (+удлинители к ним)3 пары стальных фрез Razor BladeСошник с возможностью регулировкиЗащитные крылья + диски защиты растенийИнструкции по эксплуатации: для мотоблока, для двигателя Subaru EP17.