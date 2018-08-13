Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60S TWK + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 12
Арт. X19092227111
Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60S TWK + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 12
Арт. X19092227111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Мотоблок Vario 60S TWK – наиболее востребованная в своем классе модель. В комплекте со специальной навеской выполняет широкий спектр операций: прополка, культивация грунта, окучивание корнеплодов и прочее.
Vario 60S TWK комплектуется трансмиссией Vario Automat, цепным редуктором и мощным 4-тактным мотором Subaru EP 17 объемом 169 см 3 . Двигатель надежно защищен чугунной гильзой. Имеется современная система охлаждения и смазывания, которые увеличивают моторесурс. Увеличен и срок службы редуктора (есть влагонепроницаемые уплотнители для защиты внутренних подшипников от загрязнения).
Мотоблок Caiman 60S можно купить в интернет-магазине «Бигам» с доставкой по России. На www.bigam.ru представлено оборудование от проверенных поставщиков. Мотоблок Vario 60S TWK по цене до 15% ниже, чем в розничных магазинах.
Преимущества
- Устойчивость к износу и механическим повреждениям
- Система быстрого запуска (даже при минусовой температуре)
- Воздушное охлаждение мотора
- Возможность регулировки скорости
- Плавное переключение передач
- Мощный шкив отбора мощности для подключения различной навески
- Длительный срок эксплуатации