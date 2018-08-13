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Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60S TWK + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 12
5.0
2
Найти аналог
Мотоблоки
    Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60S TWK + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 12
    Арт. X19092227111
    5.0
    2
    Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60S TWK + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 12
    Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60S TWK + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 12
      Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60S TWK + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 12
      Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60S TWK + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 12

      Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60S TWK + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 12

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X19092227111
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Мотоблок Vario 60S TWK – наиболее востребованная в своем классе модель. В комплекте со специальной навеской выполняет широкий спектр операций: прополка, культивация грунта, окучивание корнеплодов и прочее.
        Vario 60S TWK комплектуется трансмиссией Vario Automat, цепным редуктором и мощным 4-тактным мотором Subaru EP 17 объемом 169 см 3 . Двигатель надежно защищен чугунной гильзой. Имеется современная система охлаждения и смазывания, которые увеличивают моторесурс. Увеличен и срок службы редуктора (есть влагонепроницаемые уплотнители для защиты внутренних подшипников от загрязнения).
        Мотоблок Caiman 60S можно купить в интернет-магазине «Бигам» с доставкой по России. На www.bigam.ru представлено оборудование от проверенных поставщиков. Мотоблок Vario 60S TWK по цене до 15% ниже, чем в розничных магазинах.

        Преимущества

        • Устойчивость к износу и механическим повреждениям
        • Система быстрого запуска (даже при минусовой температуре)
        • Воздушное охлаждение мотора
        • Возможность регулировки скорости
        • Плавное переключение передач
        • Мощный шкив отбора мощности для подключения различной навески
        • Длительный срок эксплуатации