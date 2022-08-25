Мотоблок Champion DC1163E
Арт. champion_2935
Характеристики
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Производитель
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Тип двигателя
|дизельный
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Мощность, л.с.
|5.8
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Вес, кг
|141
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Макс. ширина обработки, мм
|1100
Описание:
Мотоблок Champion DC1163E отличается эффективностью вспашки целинных земель. Может косить сено, собирать урожай, качать воду с помощью навесного оборудования. Оснащен экономичным дизельным двигателем Champion D300-1HK. Ширина захвата составляет 80-110 см. Элементы управления расположены на рукоятке. Благодаря большим колеса, агрегат с легкостью преодолевает любые неровности почвы. В передней части мотоблока расположена откидная стояночная опора.
Преимущества:
- Экономичный дизельный двигатель;
- Ширина обработки за один проход составляет 1100 мм;
- Реверс;
- Скорость движения: 1 передача - 5 км/ч, 2 передача - 10 км/ч;
- Электростартер и ручной стартер;
- Возможность использования навесного оборудования: колеса грунтозацепы, плуг, окучник створчатый, картофелекопалка, роторная сенокосилка, мотопомпа;
- Стояночный упор;
- Глушитель.
Комплектация:
- Мотоблок;
- Планка крепления защитных крыльев;
- Рычаг переключения передач;
- Ножи фрез;
- Комплект крепежа;
- Оси фрез с кронштейнами крепления ножей;
- Колеса;
- Оси колес;
- Сошник;
- Инструмент;
- Защитные крылья;
- Сцепной кронштейн.