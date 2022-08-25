Описание:

Мотоблок Champion DC1163E отличается эффективностью вспашки целинных земель. Может косить сено, собирать урожай, качать воду с помощью навесного оборудования. Оснащен экономичным дизельным двигателем Champion D300-1HK. Ширина захвата составляет 80-110 см. Элементы управления расположены на рукоятке. Благодаря большим колеса, агрегат с легкостью преодолевает любые неровности почвы. В передней части мотоблока расположена откидная стояночная опора.

Преимущества:

Экономичный дизельный двигатель;

Ширина обработки за один проход составляет 1100 мм;

Реверс;

Скорость движения: 1 передача - 5 км/ч, 2 передача - 10 км/ч;

Электростартер и ручной стартер;

Возможность использования навесного оборудования: колеса грунтозацепы, плуг, окучник створчатый, картофелекопалка, роторная сенокосилка, мотопомпа;

Стояночный упор;

Глушитель.

Комплектация: