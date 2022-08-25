Мотоблок Champion ВC1193
Арт. champion_773
Характеристики
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Производитель
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Тип двигателя
|бензиновый
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Мощность, л.с.
|9
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Вес, кг
|132
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Макс. ширина обработки, мм
|1100
Описание:
Мотоблок Champion BC1193 - многофункциональный агрегат для участков площадью до трех гектаров. Шестеренчатый редуктор гарантирует продолжительный срок службы. Мотоблок оснащен бензиновым двигателем мощностью 9 л.с. Имеет большие пневматические колеса с протектором, что обеспечивает отличную проходимость. Передний бампер защищает двигатель от ударов. Стояночная опора способствует устойчивости мотоблока. Коробка передач обеспечивает две скорости движения вперед и одну назад.
Преимущества:
- Мощный бензиновый двигатель;
- Ширина обработки за один проход составляет 1100 мм;
- Сошник обеспечивает различную глубину обработки почвы (150-300 мм);
- Реверс;
- Скорость движения: 1 передача - 5 км/ч, 2 передача - 10 км/ч;
- Возможность использования навесного оборудования: колеса грунтозацепные, плуг, окучник створчатый, картофелекопалка, роторная сенокосилка, мотопомпа;
- Стояночный упор.
Комплектация:
- Мотоблок;
- Планка крепления защитных крыльев;
- Рычаг переключения передач;
- Ножи фрез;
- Комплект крепежа;
- Оси фрез с кронштейнами крепления ножей;
- Колеса;
- Оси колес;
- Сошник;
- Инструмент;
- Защитные крылья;
- Сцепной кронштейн.