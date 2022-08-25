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Мотоблок Champion ВC1193
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Champion ВC1193
    Арт. champion_773
    5.0
    1
    Мотоблок Champion ВC1193

      Мотоблок Champion ВC1193

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_773
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Мощность, л.с.
      		9
      Вес, кг
      		132
      Макс. ширина обработки, мм
      		1100
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Мотоблок Champion BC1193 - многофункциональный агрегат для участков площадью до трех гектаров. Шестеренчатый редуктор гарантирует продолжительный срок службы. Мотоблок оснащен бензиновым двигателем мощностью 9 л.с. Имеет большие пневматические колеса с протектором, что обеспечивает отличную проходимость. Передний бампер защищает двигатель от ударов. Стояночная опора способствует устойчивости мотоблока. Коробка передач обеспечивает две скорости движения вперед и одну назад.

        Преимущества:

        • Мощный бензиновый двигатель;
        • Ширина обработки за один проход составляет 1100 мм;
        • Сошник обеспечивает различную глубину обработки почвы (150-300 мм);
        • Реверс;
        • Скорость движения: 1 передача - 5 км/ч, 2 передача - 10 км/ч;
        • Возможность использования навесного оборудования: колеса грунтозацепные, плуг, окучник створчатый, картофелекопалка, роторная сенокосилка, мотопомпа;
        • Стояночный упор.

        Комплектация:

        • Мотоблок;
        • Планка крепления защитных крыльев;
        • Рычаг переключения передач;
        • Ножи фрез;
        • Комплект крепежа;
        • Оси фрез с кронштейнами крепления ножей;
        • Колеса;
        • Оси колес;
        • Сошник;
        • Инструмент;
        • Защитные крылья;
        • Сцепной кронштейн.