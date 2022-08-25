Мотоблок Champion ВC1193

Описание:

Мотоблок Champion BC1193 - многофункциональный агрегат для участков площадью до трех гектаров. Шестеренчатый редуктор гарантирует продолжительный срок службы. Мотоблок оснащен бензиновым двигателем мощностью 9 л.с. Имеет большие пневматические колеса с протектором, что обеспечивает отличную проходимость. Передний бампер защищает двигатель от ударов. Стояночная опора способствует устойчивости мотоблока. Коробка передач обеспечивает две скорости движения вперед и одну назад.

Преимущества:

Мощный бензиновый двигатель;

Ширина обработки за один проход составляет 1100 мм;

Сошник обеспечивает различную глубину обработки почвы (150-300 мм);

Реверс;

Скорость движения: 1 передача - 5 км/ч, 2 передача - 10 км/ч;

Возможность использования навесного оборудования: колеса грунтозацепные, плуг, окучник створчатый, картофелекопалка, роторная сенокосилка, мотопомпа;

Стояночный упор.

Комплектация: