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Мотоблок Denzel DPT-170
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Мотоблоки
    Мотоблок Denzel DPT-170
    Арт. mir-instrumenta_45098
    Мотоблок Denzel DPT-170

      Мотоблок Denzel DPT-170

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_45098

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Мощность, л.с.
      		7
      Вес, кг
      		53
      Макс. ширина обработки, мм
      		850
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Бензиновый мотоблок предназначен для обработки земельного участка и выполнения ряда сопутствующих задач.

        Преимущества:

        • Большая ширина захвата - 85 см
        • Экономичный двигатель Denzel серии Long Life
        • Надежный механизм сцепления
        • Сошник обеспечивает различную глубину обработки почвы
        • Закаленные стальные фрезы
        • Шкив отбора мощности для подключения активного навесного оборудования
        • Система защиты от низкого уровня масла LO-protection
        • Регулятор оборотов расположен на рукоятке управления перед оператором
        • Ручка для комфортной транспортировки
        • Реверс
        • Большая горловина топливного бака
        • Пневматические колеса - для удобства перемещения Denzel DPT-170

        Комплектация:

        • Мотоблок – 1 шт.
        • Колесо – 2 шт.
        • Ось крепления колеса – 2 шт.
        • Комплект фрез – 1 шт.
        • Комплект осей для крепления фрез - 1 шт.
        • Сошник – 1 шт.
        • Сцепка сошника - 1шт.
        • Рукоятка транспортировочная – 1 шт.
        • Крыло защитное – 2 шт.
        • Передняя соединительная планка крыльев – 2 шт.
        • Задняя соединительная планка крыльев – 1 шт.
        • Рычаг переключения передач – 1 шт.
        • Фиксатор руля управления – 1 шт.
        • Комплект крепежа – 1 шт.
        • Руководство по эксплуатации – 1 шт.
        • Гарантийный талон - 1 шт.