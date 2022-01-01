Мотоблок Denzel DPT-170
Арт. mir-instrumenta_45098
Характеристики
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Производитель
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Тип двигателя
|бензиновый
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Мощность, л.с.
|7
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Вес, кг
|53
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Макс. ширина обработки, мм
|850
Описание:Бензиновый мотоблок предназначен для обработки земельного участка и выполнения ряда сопутствующих задач.
Преимущества:
- Большая ширина захвата - 85 см
- Экономичный двигатель Denzel серии Long Life
- Надежный механизм сцепления
- Сошник обеспечивает различную глубину обработки почвы
- Закаленные стальные фрезы
- Шкив отбора мощности для подключения активного навесного оборудования
- Система защиты от низкого уровня масла LO-protection
- Регулятор оборотов расположен на рукоятке управления перед оператором
- Ручка для комфортной транспортировки
- Реверс
- Большая горловина топливного бака
- Пневматические колеса - для удобства перемещения Denzel DPT-170
Комплектация:
- Мотоблок – 1 шт.
- Колесо – 2 шт.
- Ось крепления колеса – 2 шт.
- Комплект фрез – 1 шт.
- Комплект осей для крепления фрез - 1 шт.
- Сошник – 1 шт.
- Сцепка сошника - 1шт.
- Рукоятка транспортировочная – 1 шт.
- Крыло защитное – 2 шт.
- Передняя соединительная планка крыльев – 2 шт.
- Задняя соединительная планка крыльев – 1 шт.
- Рычаг переключения передач – 1 шт.
- Фиксатор руля управления – 1 шт.
- Комплект крепежа – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.