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Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
5.0
2
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
    Арт. О00000033010
    5.0
    2
    Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
    Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
    Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
    Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
    Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
    Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
    Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
    Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
    Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
    Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
    Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
    Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
    Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
    Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
    Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
    Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
    Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
    Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
    Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
    Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
    Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
    Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
      Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
      Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
      Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
      Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
      Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
      Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
      Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
      Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
      Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
      Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
      Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
      Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
      Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
      Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
      Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
      Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
      Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
      Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
      Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
      Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
      Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
      Мотоблок Denzel DPT-270X 56403

      Мотоблок Denzel DPT-270X 56403

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033010
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотоблок Denzel DPT-270X предназначен для обработки земельного участка и выполнения ряда сопутствующих задач. Мощный двигатель Denzel серии Long Life на 7 л.с. выдерживает интенсивные нагрузки, поэтому справится с грунтом любой вязкости, даже с глинистой почвой. Трехскоростная коробка передач значительно упрощает рабочий процесс. Мотоблок может работать на двух скоростях вперед и на одной – назад. Это позволяет подстраиваться под тип почвы, маневрировать на узкой территории и легко извлекать почвофрезы из земли. Достоинство данной модели в ее многофункциональности. К мотоблоку можно присоединить практически любой тип навесного оборудования: тележки, уборочную технику, косилки, дополнительные фрезы, сажалки и пр. Такая возможность значительно экономит бюджет и позволяет использовать мотоблок круглый год.

        Преимущества

        • Большая ширина захвата
        • Вал отбора мощности
        • Надежный механизм сцепления
        • Экономичный двигатель Denzel серии Long Life
        • Сошник обеспечивает различную глубину обработки почвы
        • Надежный чугунный корпус редуктора
        • Система защиты от низкого уровня масла LO-protection
        • Регулятор оборотов и выключатель зажигания расположены на рукоятке управления перед оператором
        • Усиленная рукоятка-бампер для комфортной транспортировки
        • Реверс
        • Большая горловина топливного бака
        • Пневматические колеса - для удобства перемещения