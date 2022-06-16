Мотоблок Denzel DPT-270X 56403

Преимущества

Большая ширина захвата

Вал отбора мощности

Надежный механизм сцепления

Экономичный двигатель Denzel серии Long Life

Сошник обеспечивает различную глубину обработки почвы

Надежный чугунный корпус редуктора

Система защиты от низкого уровня масла LO-protection

Регулятор оборотов и выключатель зажигания расположены на рукоятке управления перед оператором

Усиленная рукоятка-бампер для комфортной транспортировки

Реверс

Большая горловина топливного бака

Пневматические колеса - для удобства перемещения

Мотоблок Denzel DPT-270X предназначен для обработки земельного участка и выполнения ряда сопутствующих задач. Мощный двигатель Denzel серии Long Life на 7 л.с. выдерживает интенсивные нагрузки, поэтому справится с грунтом любой вязкости, даже с глинистой почвой. Трехскоростная коробка передач значительно упрощает рабочий процесс. Мотоблок может работать на двух скоростях вперед и на одной – назад. Это позволяет подстраиваться под тип почвы, маневрировать на узкой территории и легко извлекать почвофрезы из земли. Достоинство данной модели в ее многофункциональности. К мотоблоку можно присоединить практически любой тип навесного оборудования: тележки, уборочную технику, косилки, дополнительные фрезы, сажалки и пр. Такая возможность значительно экономит бюджет и позволяет использовать мотоблок круглый год.