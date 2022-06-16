Мотоблок Denzel DPT-270X 56403
Арт. О00000033010
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Мотоблок Denzel DPT-270X предназначен для обработки земельного участка и выполнения ряда сопутствующих задач. Мощный двигатель Denzel серии Long Life на 7 л.с. выдерживает интенсивные нагрузки, поэтому справится с грунтом любой вязкости, даже с глинистой почвой. Трехскоростная коробка передач значительно упрощает рабочий процесс. Мотоблок может работать на двух скоростях вперед и на одной – назад. Это позволяет подстраиваться под тип почвы, маневрировать на узкой территории и легко извлекать почвофрезы из земли. Достоинство данной модели в ее многофункциональности. К мотоблоку можно присоединить практически любой тип навесного оборудования: тележки, уборочную технику, косилки, дополнительные фрезы, сажалки и пр. Такая возможность значительно экономит бюджет и позволяет использовать мотоблок круглый год.
Преимущества
- Большая ширина захвата
- Вал отбора мощности
- Надежный механизм сцепления
- Экономичный двигатель Denzel серии Long Life
- Сошник обеспечивает различную глубину обработки почвы
- Надежный чугунный корпус редуктора
- Система защиты от низкого уровня масла LO-protection
- Регулятор оборотов и выключатель зажигания расположены на рукоятке управления перед оператором
- Усиленная рукоятка-бампер для комфортной транспортировки
- Реверс
- Большая горловина топливного бака
- Пневматические колеса - для удобства перемещения