Мотоблок ELITECH КБ 503КМ 10 (185516)

Описание:

Преимущества:

Мотоблок Elitech КБ 503КM10 подходит для различных работ с землей и перевозки грузов. Отличается маневренностью. Коробка передач обеспечивает четыре скорости вперед и две назад. Двигатель работает на бензине АИ-92. Агрегат предназначен для вспашки тяжелой почвы на больших территориях. Сошник позволяет регулировать глубину рыхления. Благодаря большой горловине топливного бака, мотоблок легко заправлять.

Мощный бензиновый двигатель;

Маневренность - есть реверс;

Цепной редуктор в чугунном корпусе;

Регулируемая рукоятка управления;

Возможность использования навесного оборудования: грунтозацепы, плуг, окучник, картофелевыкапыватель, прицеп-тележка.

Комплектация: