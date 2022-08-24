Мотоблок ELITECH КБ 503КМ 10 (185516)
Арт. X19092227114
Характеристики
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Производитель
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
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Мощность, л.с.
|7
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Вес, кг
|96
Описание:Мотоблок Elitech КБ 503КM10 подходит для различных работ с землей и перевозки грузов. Отличается маневренностью. Коробка передач обеспечивает четыре скорости вперед и две назад. Двигатель работает на бензине АИ-92. Агрегат предназначен для вспашки тяжелой почвы на больших территориях. Сошник позволяет регулировать глубину рыхления. Благодаря большой горловине топливного бака, мотоблок легко заправлять.
Преимущества:
- Мощный бензиновый двигатель;
- Маневренность - есть реверс;
- Цепной редуктор в чугунном корпусе;
- Регулируемая рукоятка управления;
- Возможность использования навесного оборудования: грунтозацепы, плуг, окучник, картофелевыкапыватель, прицеп-тележка.
Комплектация:
- Мотоблок;
- Фрезы (в разобранном виде) - 2 шт.;
- Пневматические колеса 4.00-10" - 2 шт.;
- Рукоятка управления - 1 шт.;
- Рычаг коробки передач - 1 шт.;
- Сошник - 1 шт.;
- Кронштейн сошника - 1 шт.;
- Крылья защитные - 2 шт.;
- Крепеж - 1 комплект;
- Руководство по эксплуатации.