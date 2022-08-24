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Мотоблок ELITECH КБ 503КМ 10 (185516)
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок ELITECH КБ 503КМ 10 (185516)
    Арт. X19092227114
    5.0
    1
    Мотоблок ELITECH КБ 503КМ 10 (185516)
    Мотоблок ELITECH КБ 503КМ 10 (185516)
      Мотоблок ELITECH КБ 503КМ 10 (185516)
      Мотоблок ELITECH КБ 503КМ 10 (185516)

      Мотоблок ELITECH КБ 503КМ 10 (185516)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19092227114
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Мощность, л.с.
      		7
      Вес, кг
      		96
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Мотоблок Elitech КБ 503КM10 подходит для различных работ с землей и перевозки грузов. Отличается маневренностью. Коробка передач обеспечивает четыре скорости вперед и две назад. Двигатель работает на бензине АИ-92. Агрегат предназначен для вспашки тяжелой почвы на больших территориях. Сошник позволяет регулировать глубину рыхления. Благодаря большой горловине топливного бака, мотоблок легко заправлять.

        Преимущества:

        • Мощный бензиновый двигатель;
        • Маневренность - есть реверс;
        • Цепной редуктор в чугунном корпусе;
        • Регулируемая рукоятка управления;
        • Возможность использования навесного оборудования: грунтозацепы, плуг, окучник, картофелевыкапыватель, прицеп-тележка.

        Комплектация:

        • Мотоблок;
        • Фрезы (в разобранном виде) - 2 шт.;
        • Пневматические колеса 4.00-10" - 2 шт.;
        • Рукоятка управления - 1 шт.;
        • Рычаг коробки передач - 1 шт.;
        • Сошник - 1 шт.;
        • Кронштейн сошника - 1 шт.;
        • Крылья защитные - 2 шт.;
        • Крепеж - 1 комплект;
        • Руководство по эксплуатации.