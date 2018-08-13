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Бензиновый мотоблок Энергомаш БК-8357
4.5
4
Найти аналог
Мотоблоки
    Бензиновый мотоблок Энергомаш БК-8357
    Арт. Ю00000019472
    4.5
    4
    Бензиновый мотоблок Энергомаш БК-8357

      Бензиновый мотоблок Энергомаш БК-8357

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000019472
      4.5
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Энергомаш
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мотоблок Энергомаш БК 8357 обладает мощностью 5250 Вт и подходит для бытового использования (эксплуатация на участках площадью до 20 соток). Вспахивает и культивирует почву с помощью специальных стальных фрез. За один проход обрабатывается 68 см поверхности на глубину до 30 см. Данная модель может использоваться и как тяговой модуль для навесного оборудования (севалки, косилки, снегоуборщика, окучивателя), что заметно расширяет ее функционал.
        Мотоблок Энергомаш БК 8357 оснащен 4-тактным бензиновым мотором на 7 л.с. Объем двигателя – 208 см 3 , а максимальное число оборотов 3,6 тыс. в минуту. Благодаря такой мощности и емкости топливного бака (3,6 л.), непрерывно работать с мотоблоком можно длительное время. Имеет две передние и 1 заднюю передачу.
        Энергомаш БК 8357 можно купить в «Бигам» для ухода за дачным участком и садом. Мы доставим товар в любой город России. Мотоблок Энергомаш БК 8357 по цене до 15% ниже, чем в розничных магазинах.

        Преимущества

        • Возможность управления скоростным режимом
        • Механическая прочность (надежный чугунный корпус)
        • Возможность установки навесного оборудования
        • Длительный срок использования