Бензиновый мотоблок Энергомаш БК-8357
Арт. Ю00000019472
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Мотоблок Энергомаш БК 8357 обладает мощностью 5250 Вт и подходит для бытового использования (эксплуатация на участках площадью до 20 соток). Вспахивает и культивирует почву с помощью специальных стальных фрез. За один проход обрабатывается 68 см поверхности на глубину до 30 см. Данная модель может использоваться и как тяговой модуль для навесного оборудования (севалки, косилки, снегоуборщика, окучивателя), что заметно расширяет ее функционал.
Мотоблок Энергомаш БК 8357 оснащен 4-тактным бензиновым мотором на 7 л.с. Объем двигателя – 208 см 3 , а максимальное число оборотов 3,6 тыс. в минуту. Благодаря такой мощности и емкости топливного бака (3,6 л.), непрерывно работать с мотоблоком можно длительное время. Имеет две передние и 1 заднюю передачу.
Энергомаш БК 8357 можно купить в «Бигам» для ухода за дачным участком и садом. Мы доставим товар в любой город России. Мотоблок Энергомаш БК 8357 по цене до 15% ниже, чем в розничных магазинах.
Преимущества
- Возможность управления скоростным режимом
- Механическая прочность (надежный чугунный корпус)
- Возможность установки навесного оборудования
- Длительный срок использования