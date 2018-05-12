Мотоблок Фаворит WY 170F 7 л.с.

Преимущества

Возможно применение разного навесного оборудования (косилку, тележку, лопату-отвал)

Ширина обработки регулируется путем снятия боковых фрез (35-62-89 см)

Руль регулируется по высоте

Упор

Мотоблок Фаворит WY 170 бензиновый обладает мощным двигателем с чугунной гильзой цилиндра и валом отбора мощности может выполнять достаточно широкий спектр задач: культивирование, окучивание, посадка и сбор картофеля, пахота, уборка снега и т. д. Также машина может перевозить грузы весом до 400 кг при установке тележки. Эффективно работает при минусовых температурах и имеет достаточно низкий уровень шума. Мотоблок Фаворит WY 170 – профессиональный агрегат для использования в тяжёлых условиях, поэтому все узлы и компоненты изготовлены с огромным запасом прочности. Машина оснащена прочным двигателем модели ЗИД120F мощностью в 7 л. с. В сочетании с не менее мощным редуктором он может обрабатывать самый тяжёлый грунт. Конструкция корпуса, глубокие протекторы пневмоколёс и удлинитель оси позволяют использовать агрегат в качестве тягача. Таким образом пользователь может транспортировать тележки, сани или прицепы. Для этого необходимо использовать специальную сцепку. Несмотря на все перечисленные преимущества цена Фаворит WY 170 достаточно демократична. Купить Фаворит WY 170 F7 л. с. – означает обрести верного и надёжного помощника на долгие годы.