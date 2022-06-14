Преимущества

Электростартер для быстрого завода

Возможность перевозки грузов до 0,5 т

ВОМ для работы с различным навесным оборудованием

Повышенная маневренность за счет функции разобщения колес

Возможность работы в темное время суток и при больших уклонах





Мотоблок МБ 23С 9.0 PRO НЕВА представляет собой многофункциональное силовое оборудование для различных агротехнических задач. Данная модель может эффективно использоваться как на дачах и приусадебных участках, так и на фермах, в садовых хозяйствах, в теплицах. Благодаря ВОМ и подключению навески мотоблок можно применять для вспашки, культивирования, опрыскивания, окучивания картофеля. Купить мотоблок НЕВА МБ 23С 9.0 PRO можно для расчистки территории от снега и мусора, перевозки грузов. Мотоблок МБ 23С 9.0 PRO НЕВА комплектуется 4-тактным мотором Robin-Subaru EX-27 Pro, многоступенчатой КПП и регулируемой рулевой колонкой. Данная модель, на которую можно установить 4-8 фрез, эффективно справляется с любыми задачами даже при -30С. НЕВА МБ 23С 9.0 PRO можно купить в интернет-магазине «Бигам». Доставляем по всей России. Мотоблок МБ 23С 9.0 PRO по цене до 15% ниже, чем в розничных магазинах.