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Мотоблок НЕВА МБ-23С-9.0 PRO
4.7
3
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок НЕВА МБ-23С-9.0 PRO
    Арт. X1909222770
    4.7
    3
    Мотоблок НЕВА МБ-23С-9.0 PRO

      Мотоблок НЕВА МБ-23С-9.0 PRO

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1909222770
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		тяжёлый
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотоблок МБ 23С 9.0 PRO НЕВА представляет собой многофункциональное силовое оборудование для различных агротехнических задач. Данная модель может эффективно использоваться как на дачах и приусадебных участках, так и на фермах, в садовых хозяйствах, в теплицах. Благодаря ВОМ и подключению навески мотоблок можно применять для вспашки, культивирования, опрыскивания, окучивания картофеля. Купить мотоблок НЕВА МБ 23С 9.0 PRO можно для расчистки территории от снега и мусора, перевозки грузов. Мотоблок МБ 23С 9.0 PRO НЕВА комплектуется 4-тактным мотором Robin-Subaru EX-27 Pro, многоступенчатой КПП и регулируемой рулевой колонкой. Данная модель, на которую можно установить 4-8 фрез, эффективно справляется с любыми задачами даже при -30С. НЕВА МБ 23С 9.0 PRO можно купить в интернет-магазине «Бигам». Доставляем по всей России. Мотоблок МБ 23С 9.0 PRO по цене до 15% ниже, чем в розничных магазинах.

        Преимущества

        • Электростартер для быстрого завода
        • Возможность перевозки грузов до 0,5 т
        • ВОМ для работы с различным навесным оборудованием
        • Повышенная маневренность за счет функции разобщения колес
        • Возможность работы в темное время суток и при больших уклонах