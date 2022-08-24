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Мотоблок НЕВА МБ-23С-9.0 PRO AC
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок НЕВА МБ-23С-9.0 PRO AC
    Арт. X1909222780
    5.0
    1
    Мотоблок НЕВА МБ-23С-9.0 PRO AC

      Мотоблок НЕВА МБ-23С-9.0 PRO AC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1909222780
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Мощность, л.с.
      		9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотоблок нева МБ-23 С-9.0 PRO АС является профессиональной моделью предназначенной для работы на больших территориях в постоянном режиме. Мотоблок ноборудован профессиональным японским двигателем Subaru EX-27, обладающим внушительной мощностью 9 л.с., обрудованного чугунной гильзой цилиндра и маслянным насосом. Благодаря использованию насоса для подачи масла, мотоблок может работать на склонах.

        Преимущества

        • Защитный кожух оберегает от попадания в оператора земли и камней
        • Маслонаполненный, шестерёнчато-цепной редуктор в алюминиевом корпусе
        • Японский двигатель Subaru EX27 - высокая производительность
        • Функция разобщения колес - легкий разворот в ограниченном пространстве;
        • Возможность присоединения различного навесного оборудования (снегоуборщик, роторная косилка, роторная щетка, нож навесной мотоблочный, адаптер и тележка)
        • Максимальная ширина вспашки: 86см (при 4-ёх фрезах), 127см (при 6-ти фрезах), 168 см (при 8-ми фрезах)
        • Топливо: бензин АИ-92, АИ-95