Мотоблок НЕВА МБ-23С-9.0 PRO AC

Мотоблок нева МБ-23 С-9.0 PRO АС является профессиональной моделью предназначенной для работы на больших территориях в постоянном режиме. Мотоблок ноборудован профессиональным японским двигателем Subaru EX-27, обладающим внушительной мощностью 9 л.с., обрудованного чугунной гильзой цилиндра и маслянным насосом. Благодаря использованию насоса для подачи масла, мотоблок может работать на склонах.

Преимущества

Защитный кожух оберегает от попадания в оператора земли и камней

Маслонаполненный, шестерёнчато-цепной редуктор в алюминиевом корпусе

Японский двигатель Subaru EX27 - высокая производительность

Функция разобщения колес - легкий разворот в ограниченном пространстве;

Возможность присоединения различного навесного оборудования (снегоуборщик, роторная косилка, роторная щетка, нож навесной мотоблочный, адаптер и тележка)

Максимальная ширина вспашки: 86см (при 4-ёх фрезах), 127см (при 6-ти фрезах), 168 см (при 8-ми фрезах)

Топливо: бензин АИ-92, АИ-95



