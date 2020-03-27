Мотоблок НЕВА МБ-23Я МХ250 PRO
Арт. Ю00000000599
Характеристики
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Производитель
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Тип двигателя
|бензиновый
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Мощность, л.с.
|8
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Вес, кг
|103
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Макс. ширина обработки, мм
|1700
Описание:
Мотоблок Нева МБ23-Я МХ250 PRO способен обрабатывать непаханную, уплотненную почву, выполнять широкий спектр работ в режиме максимальных нагрузок. Легко агрегатируется навесным и прицепным оборудованием.
Преимущества:
- Маслонаполненный, шестерёнчато-цепной редуктор в алюминиевом корпусе;
- Всесезонный двигатель Yamaha MX250;
- Функция разобщения колес - легкий разворот в ограниченном пространстве;
- Ширина захвата за один проход - 86-170 см;
- Возможность присоединения различного навесного оборудования (снегоуборщик, роторная косилка, роторная щетка, нож навесной мотоблочный, адаптер и тележка);
- Топливо: бензин АИ-92, АИ-95.
Комплектация:
- Мотоблок;
- Фрезы-культиваторы - 4 шт.;
- Ступицы с комплектом крепежных элементов - 2 шт.;
- Удлинители полуосей - 2 шт.;
- Пневматические колеса;
- Инструкция.