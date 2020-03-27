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Мотоблок НЕВА МБ-23Я МХ250 PRO
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок НЕВА МБ-23Я МХ250 PRO
    Арт. Ю00000000599
    5.0
    1
    Мотоблок НЕВА МБ-23Я МХ250 PRO

      Мотоблок НЕВА МБ-23Я МХ250 PRO

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000000599
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Мощность, л.с.
      		8
      Вес, кг
      		103
      Макс. ширина обработки, мм
      		1700
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

         Мотоблок Нева МБ23-Я МХ250 PRO способен обрабатывать непаханную, уплотненную почву, выполнять широкий спектр работ в режиме максимальных нагрузок. Легко агрегатируется навесным и прицепным оборудованием.

        Преимущества:

        • Маслонаполненный, шестерёнчато-цепной редуктор в алюминиевом корпусе;
        • Всесезонный двигатель Yamaha MX250;
        • Функция разобщения колес - легкий разворот в ограниченном пространстве;
        • Ширина захвата за один проход - 86-170 см;
        • Возможность присоединения различного навесного оборудования (снегоуборщик, роторная косилка, роторная щетка, нож навесной мотоблочный, адаптер и тележка);
        • Топливо: бензин АИ-92, АИ-95.

        Комплектация:

        • Мотоблок;
        • Фрезы-культиваторы - 4 шт.;
        • Ступицы с комплектом крепежных элементов - 2 шт.;
        • Удлинители полуосей - 2 шт.;
        • Пневматические колеса;
        • Инструкция.