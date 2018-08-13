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Мотоблок Нева МБ-2С-6,5 PRO
4.5
2
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Нева МБ-2С-6,5 PRO
    Арт. X1909222772
    4.5
    2
    Мотоблок Нева МБ-2С-6,5 PRO
    Мотоблок Нева МБ-2С-6,5 PRO
    Мотоблок Нева МБ-2С-6,5 PRO
      Мотоблок Нева МБ-2С-6,5 PRO
      Мотоблок Нева МБ-2С-6,5 PRO
      Мотоблок Нева МБ-2С-6,5 PRO

      Мотоблок Нева МБ-2С-6,5 PRO

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1909222772
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотоблок бензиновый Нева МБ2C6,5 отечественного производства при своих небольших габаритах и весе всего в 100 кг отличается хорошей производительностью. Высокие тяговые характеристики этой модели обусловлены наличием мощного 4-тактного двигателя внутреннего сгорания 6.5 л.с. Subaru-Robin EX-17 PREMIUM. Продолжительный срок эксплуатации мотоблока обеспечивают находящиеся в верхней части двигателя клапаны и распределительный вал, а также наклонное положение цилиндров. Это обеспечивает оптимальную смазку элементов ДВС. Работа мотоблока Нева МБ2C бензинового отличается экономным расходом бензина и бесшумной работой

        Преимущества

        • Экономичный расход топлива
        • Высокое тяговое усилие шестеренчато-цепного редуктора
        • Наличие 6-ти передач (4 вперед и 2 назад) дает возможность выбора необходимой скорости для выполнения работ различной нагрузки
        • Глубокий протектор и большие колеса обеспечивают ровное движение мотоблока по любому грунту
        • Защитный кожух оберегает от попадания в оператора земли и камней
        • Можно работать с 8 фрезами при ширине захвата не более 170 см
        • Возможность смены стандартных колес на тяговые
        • Возможность монтажа дополнительного навесного оборудования