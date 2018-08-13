Мотоблок Нева МБ-2С-6,5 PRO

Преимущества

Экономичный расход топлива

Высокое тяговое усилие шестеренчато-цепного редуктора

Наличие 6-ти передач (4 вперед и 2 назад) дает возможность выбора необходимой скорости для выполнения работ различной нагрузки

Глубокий протектор и большие колеса обеспечивают ровное движение мотоблока по любому грунту

Защитный кожух оберегает от попадания в оператора земли и камней

Можно работать с 8 фрезами при ширине захвата не более 170 см

Возможность смены стандартных колес на тяговые

Возможность монтажа дополнительного навесного оборудования

Мотоблок бензиновый Нева МБ2C6,5 отечественного производства при своих небольших габаритах и весе всего в 100 кг отличается хорошей производительностью. Высокие тяговые характеристики этой модели обусловлены наличием мощного 4-тактного двигателя внутреннего сгорания 6.5 л.с. Subaru-Robin EX-17 PREMIUM. Продолжительный срок эксплуатации мотоблока обеспечивают находящиеся в верхней части двигателя клапаны и распределительный вал, а также наклонное положение цилиндров. Это обеспечивает оптимальную смазку элементов ДВС. Работа мотоблока Нева МБ2C бензинового отличается экономным расходом бензина и бесшумной работой