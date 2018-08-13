Мотоблок Нева МБ-2С-6,5 PRO
Арт. X1909222772
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Мотоблок бензиновый Нева МБ2C6,5 отечественного производства при своих небольших габаритах и весе всего в 100 кг отличается хорошей производительностью. Высокие тяговые характеристики этой модели обусловлены наличием мощного 4-тактного двигателя внутреннего сгорания 6.5 л.с. Subaru-Robin EX-17 PREMIUM. Продолжительный срок эксплуатации мотоблока обеспечивают находящиеся в верхней части двигателя клапаны и распределительный вал, а также наклонное положение цилиндров. Это обеспечивает оптимальную смазку элементов ДВС. Работа мотоблока Нева МБ2C бензинового отличается экономным расходом бензина и бесшумной работой
Преимущества
- Экономичный расход топлива
- Высокое тяговое усилие шестеренчато-цепного редуктора
- Наличие 6-ти передач (4 вперед и 2 назад) дает возможность выбора необходимой скорости для выполнения работ различной нагрузки
- Глубокий протектор и большие колеса обеспечивают ровное движение мотоблока по любому грунту
- Защитный кожух оберегает от попадания в оператора земли и камней
- Можно работать с 8 фрезами при ширине захвата не более 170 см
- Возможность смены стандартных колес на тяговые
- Возможность монтажа дополнительного навесного оборудования