Мотоблок Нева МБ-С-6.0 Компакт
Арт. X1909222774
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Мотоблок Нева МБ-C6.0 Компакт предназначен для вспашки рыхлых и среднетяжелых почв. Благодаря тяговым характеристика может использоваться для перевозки грузов, полива, сбора сена, уборки снега.
Преимущества
- Компактные размеры
- Всесезонность
- Простота управления
- Мощный 4-х тактный двигатель для высокой производительности
- 2 передачи вперед и 1 назад, с учетом перестановки ремня - 4 передачи вперед и 2 назад
- Маслонаполненный, шестерёнчато-цепной редуктор в алюминиевом корпусе
- Удобный переключатель передач
- Подъемный лючок для облегчения стыковки активного навесного оборудования
- Ширина захвата за один проход - 65-100 см
- Возможность присоединения различного навесного оборудования (снегоуборщик, роторная косилка, роторная щетка, насос водяной)
- Возможность установки опорного колеса (опция)
- Топливо: бензин АИ-92, АИ-95