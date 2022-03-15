Мотоблок Нева МБ-С-6.0 Компакт

Преимущества

Компактные размеры

Всесезонность

Простота управления

Мощный 4-х тактный двигатель для высокой производительности

2 передачи вперед и 1 назад, с учетом перестановки ремня - 4 передачи вперед и 2 назад

Маслонаполненный, шестерёнчато-цепной редуктор в алюминиевом корпусе

Удобный переключатель передач

Подъемный лючок для облегчения стыковки активного навесного оборудования

Ширина захвата за один проход - 65-100 см

Возможность присоединения различного навесного оборудования (снегоуборщик, роторная косилка, роторная щетка, насос водяной)

Возможность установки опорного колеса (опция)

Топливо: бензин АИ-92, АИ-95

Мотоблок Нева МБ-C6.0 Компакт предназначен для вспашки рыхлых и среднетяжелых почв. Благодаря тяговым характеристика может использоваться для перевозки грузов, полива, сбора сена, уборки снега.