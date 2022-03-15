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Мотоблок Нева МБ-С-6.0 Компакт
5.0
2
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Нева МБ-С-6.0 Компакт
    Арт. X1909222774
    5.0
    2
    Мотоблок Нева МБ-С-6.0 Компакт
    Мотоблок Нева МБ-С-6.0 Компакт
      Мотоблок Нева МБ-С-6.0 Компакт
      Мотоблок Нева МБ-С-6.0 Компакт

      Мотоблок Нева МБ-С-6.0 Компакт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1909222774
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Мотоблок Нева МБ-C6.0 Компакт предназначен для вспашки рыхлых и среднетяжелых почв. Благодаря тяговым характеристика может использоваться для перевозки грузов, полива, сбора сена, уборки снега.

        Преимущества

        • Компактные размеры
        • Всесезонность
        • Простота управления
        • Мощный 4-х тактный двигатель для высокой производительности
        • 2 передачи вперед и 1 назад, с учетом перестановки ремня - 4 передачи вперед и 2 назад
        • Маслонаполненный, шестерёнчато-цепной редуктор в алюминиевом корпусе
        • Удобный переключатель передач
        • Подъемный лючок для облегчения стыковки активного навесного оборудования
        • Ширина захвата за один проход - 65-100 см
        • Возможность присоединения различного навесного оборудования (снегоуборщик, роторная косилка, роторная щетка, насос водяной)
        • Возможность установки опорного колеса (опция)
        • Топливо: бензин АИ-92, АИ-95