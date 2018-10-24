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Мотоблок Нева МБ1-Б МультиАГРО ФС I/C 6.0
4.7
3
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Нева МБ1-Б МультиАГРО ФС I/C 6.0
    Арт. X19092227106
    4.7
    3
    Мотоблок Нева МБ1-Б МультиАГРО ФС I/C 6.0

      Мотоблок Нева МБ1-Б МультиАГРО ФС I/C 6.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092227106
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Мотоблок бензиновый Нева МБ1 Б — это мобильный агрегат, предназначенный для выполнения сельскохозяйственных и коммунальных работ. С его помощью можно возделывать землю, окучивать грядки, выкапывать корнеплоды, убирать снег. На агрегат устанавливаются различные дополнительные насадки. Мотоблок культиватор Нева МБ1 Б рассчитан на обработку средних земельных угодий. В ширину он способен захватить от 86 до 127 см почвы. Данную модель мотоблока можно использовать в качестве транспортного средства. Для подсоединения телег предусмотрен специальный адаптер.

        Преимущества

        • Оснащен надежным двигателем, который легко запускается в работу
        • Редуктор МультиАГРО обеспечивает высокие тяго-сцепные характеристики мотоблока
        • Имеет 6 передних и 2 задних передачи, каждая из которых легко переключается
        • Руль устанавливается в нескольких положениях — регулируется по высоте и углу поворота
        • Легко управляется и маневрирует по территории