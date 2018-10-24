Мотоблок Нева МБ1-Б МультиАГРО ФС I/C 6.0

Преимущества

Оснащен надежным двигателем, который легко запускается в работу

Редуктор МультиАГРО обеспечивает высокие тяго-сцепные характеристики мотоблока

Имеет 6 передних и 2 задних передачи, каждая из которых легко переключается

Руль устанавливается в нескольких положениях — регулируется по высоте и углу поворота

Легко управляется и маневрирует по территории

Мотоблок бензиновый Нева МБ1 Б — это мобильный агрегат, предназначенный для выполнения сельскохозяйственных и коммунальных работ. С его помощью можно возделывать землю, окучивать грядки, выкапывать корнеплоды, убирать снег. На агрегат устанавливаются различные дополнительные насадки. Мотоблок культиватор Нева МБ1 Б рассчитан на обработку средних земельных угодий. В ширину он способен захватить от 86 до 127 см почвы. Данную модель мотоблока можно использовать в качестве транспортного средства. Для подсоединения телег предусмотрен специальный адаптер.