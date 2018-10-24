Мотоблок Нева МБ1-Б МультиАГРО ФС I/C 6.0
Арт. X19092227106
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Мотоблок бензиновый Нева МБ1 Б — это мобильный агрегат, предназначенный для выполнения сельскохозяйственных и коммунальных работ. С его помощью можно возделывать землю, окучивать грядки, выкапывать корнеплоды, убирать снег. На агрегат устанавливаются различные дополнительные насадки. Мотоблок культиватор Нева МБ1 Б рассчитан на обработку средних земельных угодий. В ширину он способен захватить от 86 до 127 см почвы. Данную модель мотоблока можно использовать в качестве транспортного средства. Для подсоединения телег предусмотрен специальный адаптер.
Преимущества
- Оснащен надежным двигателем, который легко запускается в работу
- Редуктор МультиАГРО обеспечивает высокие тяго-сцепные характеристики мотоблока
- Имеет 6 передних и 2 задних передачи, каждая из которых легко переключается
- Руль устанавливается в нескольких положениях — регулируется по высоте и углу поворота
- Легко управляется и маневрирует по территории