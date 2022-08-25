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Мотоблок НЕВА МБ1-Б6,5 Премиум
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок НЕВА МБ1-Б6,5 Премиум
    Арт. X1909222779
    5.0
    1
    Мотоблок НЕВА МБ1-Б6,5 Премиум

      Мотоблок НЕВА МБ1-Б6,5 Премиум

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1909222779
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		легкий
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мотоблок среднего класса предназначен для эффективной обработки участков средней площади с почвой любоготипа и для хозяйственных работ с применением всего спектра навесных орудий,устройств и дополнительных опций.Диапазон передач оптимально рассчитан для выполнения широкого спектра агротехнических операций.

        Преимущества

        • Мотоблок Нева МБ1-Б6.5 Premium - оборудован одноцилиндровым четырехтактным двигателем Briggs&Stratton с улучшенными ресурсными характеристиками. 
        • Для простоты запуска двигателя на агрегате установлен электростартер.
        • Мотоблок  комплектуется редуктором MultiAGRO с уникальными тяговыми возможностями, обеспечивающими максимальную производительность при меньших затратах мощности.