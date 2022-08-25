Мотоблок НЕВА МБ1-Б6,5 Премиум

Мотоблок среднего класса предназначен для эффективной обработки участков средней площади с почвой любоготипа и для хозяйственных работ с применением всего спектра навесных орудий,устройств и дополнительных опций.Диапазон передач оптимально рассчитан для выполнения широкого спектра агротехнических операций.

Преимущества