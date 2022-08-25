Мотоблок НЕВА МБ1-Б6,5 Премиум
Арт. X1909222779
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|легкий
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Тип двигателя
|бензиновый
- Мотоблок среднего класса предназначен для эффективной обработки участков средней площади с почвой любоготипа и для хозяйственных работ с применением всего спектра навесных орудий,устройств и дополнительных опций.Диапазон передач оптимально рассчитан для выполнения широкого спектра агротехнических операций.
Преимущества
- Мотоблок Нева МБ1-Б6.5 Premium - оборудован одноцилиндровым четырехтактным двигателем Briggs&Stratton с улучшенными ресурсными характеристиками.
- Для простоты запуска двигателя на агрегате установлен электростартер.
- Мотоблок комплектуется редуктором MultiAGRO с уникальными тяговыми возможностями, обеспечивающими максимальную производительность при меньших затратах мощности.