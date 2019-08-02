Мотоблок НЕВА МБ2-Б МультиАгро (двиг. B&S I/C 6,5 л.с. )

Мотоблок МБ2 Б МультиАГРО

Преимущества

Возможность круглогодичной эксплуатации (работает при температуре до -20С).

Комфортная работа оператора (сниженный уровень вибрации).

ВОМ для подключения активной навески.

Выбор оптимального скоростного режима.

Регулируемая рулевая колонка.

Функция разобщения колес.

Комплектация

Мотоблок; Фрезы-культиваторы - 4 шт. Транспортные колеса - 2 шт. Удлинители осей - 1 шт.; Закрылки - 2 шт.; Инструкция по эксплуатации. Гарантийный талон.

Мотоблок НЕВА МБ2 Б 6,5 л.с. предназначен для выполнения различных агротехнических операций. Может использоваться для культивации и вспашки любой почвы, окучивания и выкапывания корнеплодов, выкашивания травы, уборки территории. Данная модель подойдет как для профессионального использования в фермерских хозяйствах, теплицах, парках и садах, так и для ухода за огородом. Мотоблок НЕВА МБ2 Б 6,5 л.с. оборудован мощным 4-тактным двигателем от Vanguard с улучшенной конструкцией карбюратора, многоступенчатым скоростным редуктором и большими колесами. Стандартная ширина обработки составляет 81 см, но установив дополнительные фрезы можно увеличить ее до 126 см. Мотоблок НЕВА МультиАГРО можно купить в интернет-магазине «Бигам» с доставкой в любой город России. Мотоблок НЕВА МБ2 Б 6,5 л.с. по цене до 15% ниже, чем в розничных магазинах.