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Мотоблок НЕВА МБ2-Б МультиАгро (двиг. B&S I/C 6,5 л.с. )
4.7
3
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок НЕВА МБ2-Б МультиАгро (двиг. B&S I/C 6,5 л.с. )
    Арт. X19092227118
    4.7
    3
    Мотоблок НЕВА МБ2-Б МультиАгро (двиг. B&S I/C 6,5 л.с. )
    Мотоблок НЕВА МБ2-Б МультиАгро (двиг. B&S I/C 6,5 л.с. )
      Мотоблок НЕВА МБ2-Б МультиАгро (двиг. B&S I/C 6,5 л.с. )
      Мотоблок НЕВА МБ2-Б МультиАгро (двиг. B&S I/C 6,5 л.с. )

      Мотоблок НЕВА МБ2-Б МультиАгро (двиг. B&S I/C 6,5 л.с. )

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19092227118
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Мощность, л.с.
      		6.5
      Вес, кг
      		90
      Макс. ширина обработки, мм
      		1260
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Мотоблок МБ2 Б МультиАГРО

        Мотоблок НЕВА МБ2 Б 6,5 л.с. предназначен для выполнения различных агротехнических операций. Может использоваться для культивации и вспашки любой почвы, окучивания и выкапывания корнеплодов, выкашивания травы, уборки территории. Данная модель подойдет как для профессионального использования в фермерских хозяйствах, теплицах, парках и садах, так и для ухода за огородом. Мотоблок НЕВА МБ2 Б 6,5 л.с. оборудован мощным 4-тактным двигателем от Vanguard с улучшенной конструкцией карбюратора, многоступенчатым скоростным редуктором и большими колесами. Стандартная ширина обработки составляет 81 см, но установив дополнительные фрезы можно увеличить ее до 126 см. Мотоблок НЕВА МультиАГРО можно купить в интернет-магазине «Бигам» с доставкой в любой город России. Мотоблок НЕВА МБ2 Б 6,5 л.с. по цене до 15% ниже, чем в розничных магазинах.

        Преимущества

        • Возможность круглогодичной эксплуатации (работает при температуре до -20С).
        • Комфортная работа оператора (сниженный уровень вибрации).
        • ВОМ для подключения активной навески.
        • Выбор оптимального скоростного режима.
        • Регулируемая рулевая колонка.
        • Функция разобщения колес.

        Комплектация

        1. Мотоблок;
        2. Фрезы-культиваторы - 4 шт.
        3. Транспортные колеса - 2 шт.
        4. Удлинители осей - 1 шт.;
        5. Закрылки - 2 шт.;
        6. Инструкция по эксплуатации.
        7. Гарантийный талон.