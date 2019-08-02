Мотоблок НЕВА МБ2-Б МультиАгро (двиг. B&S I/C 6,5 л.с. )
Арт. X19092227118
Характеристики
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Производитель
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Тип двигателя
|бензиновый
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Мощность, л.с.
|6.5
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Вес, кг
|90
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Макс. ширина обработки, мм
|1260
Мотоблок МБ2 Б МультиАГРОМотоблок НЕВА МБ2 Б 6,5 л.с. предназначен для выполнения различных агротехнических операций. Может использоваться для культивации и вспашки любой почвы, окучивания и выкапывания корнеплодов, выкашивания травы, уборки территории. Данная модель подойдет как для профессионального использования в фермерских хозяйствах, теплицах, парках и садах, так и для ухода за огородом. Мотоблок НЕВА МБ2 Б 6,5 л.с. оборудован мощным 4-тактным двигателем от Vanguard с улучшенной конструкцией карбюратора, многоступенчатым скоростным редуктором и большими колесами. Стандартная ширина обработки составляет 81 см, но установив дополнительные фрезы можно увеличить ее до 126 см. Мотоблок НЕВА МультиАГРО можно купить в интернет-магазине «Бигам» с доставкой в любой город России. Мотоблок НЕВА МБ2 Б 6,5 л.с. по цене до 15% ниже, чем в розничных магазинах.
Преимущества
- Возможность круглогодичной эксплуатации (работает при температуре до -20С).
- Комфортная работа оператора (сниженный уровень вибрации).
- ВОМ для подключения активной навески.
- Выбор оптимального скоростного режима.
- Регулируемая рулевая колонка.
- Функция разобщения колес.
Комплектация
- Мотоблок;
- Фрезы-культиваторы - 4 шт.
- Транспортные колеса - 2 шт.
- Удлинители осей - 1 шт.;
- Закрылки - 2 шт.;
- Инструкция по эксплуатации.
- Гарантийный талон.