Мотоблок Нева МБ2-YAMAHA MX200 PRO

Преимущества

Японский двигатель Yamaha MX200

Повышенные тяговые возможности (тяговое усилие 300 кгс) - отличная проходимость и управляемость

Маслонаполненный шестеренчато-цепной редуктор помещен в алюминиевый корпус - прочность, стойкость к коррозии

Механическое переключение передач отличается стабильностью и четкостью

Разобщение левого колеса - поворот мотоблока даже на небольшой площади

Независимая регулировка рукоятей руля

Тип топлива: чистый бензин АИ-92, АИ-95

Мотоблок Нева МБ2-Я МХ200 PRO MBK0019826 является надежной мототехникой, предназначенной для выполнения широкого спектра агротехнических и хозяйственных работ. Мотоблок имеет функцию разобщения левого колеса - для облегчения поворотов. Регулируемая рулевая колонка. Для удобства в работе можно установить разную высоту для каждой рукоятки. Многофункциональность. Возможна комплектация любым типом навесного оборудования.