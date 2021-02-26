Мотоблок Нева МБ2-YAMAHA MX200 PRO
Арт. Ю00000029856
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
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- Мотоблок Нева МБ2-Я МХ200 PRO MBK0019826 является надежной мототехникой, предназначенной для выполнения широкого спектра агротехнических и хозяйственных работ. Мотоблок имеет функцию разобщения левого колеса - для облегчения поворотов. Регулируемая рулевая колонка. Для удобства в работе можно установить разную высоту для каждой рукоятки. Многофункциональность. Возможна комплектация любым типом навесного оборудования.
Преимущества
- Японский двигатель Yamaha MX200
- Повышенные тяговые возможности (тяговое усилие 300 кгс) - отличная проходимость и управляемость
- Маслонаполненный шестеренчато-цепной редуктор помещен в алюминиевый корпус - прочность, стойкость к коррозии
- Механическое переключение передач отличается стабильностью и четкостью
- Разобщение левого колеса - поворот мотоблока даже на небольшой площади
- Независимая регулировка рукоятей руля
- Тип топлива: чистый бензин АИ-92, АИ-95