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Мотоблок Нева МБ2-YAMAHA MX200 PRO
5.0
4
89 000 ₽
Мотоблоки
    Мотоблок Нева МБ2-YAMAHA MX200 PRO
    Арт. Ю00000029856
    5.0
    4
    Мотоблок Нева МБ2-YAMAHA MX200 PRO

      Мотоблок Нева МБ2-YAMAHA MX200 PRO

      89 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000029856
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      89 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Мотоблок Нева МБ2-Я МХ200 PRO MBK0019826 является надежной мототехникой, предназначенной для выполнения широкого спектра агротехнических и хозяйственных работ. Мотоблок имеет функцию разобщения левого колеса - для облегчения поворотов. Регулируемая рулевая колонка. Для удобства в работе можно установить разную высоту для каждой рукоятки. Многофункциональность. Возможна комплектация любым типом навесного оборудования.

        Преимущества

        • Японский двигатель Yamaha MX200
        • Повышенные тяговые возможности (тяговое усилие 300 кгс) - отличная проходимость и управляемость
        • Маслонаполненный шестеренчато-цепной редуктор помещен в алюминиевый корпус - прочность, стойкость к коррозии
        • Механическое переключение передач отличается стабильностью и четкостью
        • Разобщение левого колеса - поворот мотоблока даже на небольшой площади
        • Независимая регулировка рукоятей руля
        • Тип топлива: чистый бензин АИ-92, АИ-95