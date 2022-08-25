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Мотоблок Нева МБ23 HONDA GX270
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Нева МБ23 HONDA GX270
    Арт. О00000025815
    5.0
    1
    Мотоблок Нева МБ23 HONDA GX270

      Мотоблок Нева МБ23 HONDA GX270

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000025815
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		тяжёлый
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотоблок Нева МБ23 HONDA GX270 предназначен для длительной интенсивной работы. Легко агрегатируется навесным и прицепным оборудованием. Имеет мощный двигатель Honda GX270 и редуктор с высоким крутящим моментом, что гарантирует высокую производительность. Имеются 2 скорости для движения вперед и 1 назад. И есть возможность удвоить количество передач путем переброса ремня на двухручьевом шкиве. Разблокировка колес позволяет, отключив левое колесо агрегата, выполнять разворот на стесненном участке.

        Преимущества

        • Маслонаполненный, шестерёнчато-цепной редуктор в алюминиевом корпусе
        • Двигатель Honda GX270 - высокая производительность
        • Функция разобщения колес - легкий разворот в ограниченном пространстве
        • Ширина захвата за один проход - 86-170 см
        • Возможность присоединения различного навесного оборудования (снегоуборщик, роторная косилка, роторная щетка, нож навесной мотоблочный, адаптер и тележка)
        • Топливо: бензин АИ-92, АИ-95