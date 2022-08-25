Преимущества

Маслонаполненный, шестерёнчато-цепной редуктор в алюминиевом корпусе

Двигатель Honda GX270 - высокая производительность

Функция разобщения колес - легкий разворот в ограниченном пространстве

Ширина захвата за один проход - 86-170 см

Возможность присоединения различного навесного оборудования (снегоуборщик, роторная косилка, роторная щетка, нож навесной мотоблочный, адаптер и тележка)

Топливо: бензин АИ-92, АИ-95

Мотоблок Нева МБ23 HONDA GX270 предназначен для длительной интенсивной работы. Легко агрегатируется навесным и прицепным оборудованием. Имеет мощный двигатель Honda GX270 и редуктор с высоким крутящим моментом, что гарантирует высокую производительность. Имеются 2 скорости для движения вперед и 1 назад. И есть возможность удвоить количество передач путем переброса ремня на двухручьевом шкиве. Разблокировка колес позволяет, отключив левое колесо агрегата, выполнять разворот на стесненном участке.