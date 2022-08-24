Преимущества

Пониженная передача - для активной работы с навесным оборудованием

Широкая горловина топливного бака

Мощный бензиновый 4-х тактный двигатель

Регулировка глубины обработки Нева МБ23-ZS

Обрезиненные ручки для более комфортной работы

Большие колеса - проходимость агрегата по местности

Поворотный щиток - облегчения сервисного обслуживания

Рычаг удвоителя на редукторе - для изменения диапазона передач

Повышенные тяговые возможности - проходимость и управляемости

Мотоблок Нева МБ23-ZS Zongshen GB270 используется для обработки земельных участков большой площади. Наличие нескольких скоростей позволяет выбрать оптимальный режим передвижения. Глубина вспашки регулируется с помощью сошника в зависимости от типа почвы. Благодаря наличию праймера мотор легко запускается при пониженных температурах. Функция разобщения колес позволяет развернуть аппарат в условиях с ограниченным пространством.