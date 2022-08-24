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Мотоблок Нева МБ23-ZS Zongshen GB270
5.0
1
74 900 ₽
Мотоблоки
    Мотоблок Нева МБ23-ZS Zongshen GB270
    Арт. О00000025816
    5.0
    1
    Мотоблок Нева МБ23-ZS Zongshen GB270
    Мотоблок Нева МБ23-ZS Zongshen GB270
      Мотоблок Нева МБ23-ZS Zongshen GB270
      Мотоблок Нева МБ23-ZS Zongshen GB270

      Мотоблок Нева МБ23-ZS Zongshen GB270

      74 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 246 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000025816
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      74 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 246 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотоблок Нева МБ23-ZS Zongshen GB270 используется для обработки земельных участков большой площади. Наличие нескольких скоростей позволяет выбрать оптимальный режим передвижения. Глубина вспашки регулируется с помощью сошника в зависимости от типа почвы. Благодаря наличию праймера мотор легко запускается при пониженных температурах. Функция разобщения колес позволяет развернуть аппарат в условиях с ограниченным пространством.

        Преимущества

        • Пониженная передача - для активной работы с навесным оборудованием
        • Широкая горловина топливного бака
        • Мощный бензиновый 4-х тактный двигатель
        • Регулировка глубины обработки Нева МБ23-ZS
        • Обрезиненные ручки для более комфортной работы
        • Большие колеса - проходимость агрегата по местности
        • Поворотный щиток - облегчения сервисного обслуживания
        • Рычаг удвоителя на редукторе - для изменения диапазона передач
        • Повышенные тяговые возможности - проходимость и управляемости