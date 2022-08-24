Мотоблок Нева МБ23-ZS Zongshen GB270
Арт. О00000025816
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
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- Мотоблок Нева МБ23-ZS Zongshen GB270 используется для обработки земельных участков большой площади. Наличие нескольких скоростей позволяет выбрать оптимальный режим передвижения. Глубина вспашки регулируется с помощью сошника в зависимости от типа почвы. Благодаря наличию праймера мотор легко запускается при пониженных температурах. Функция разобщения колес позволяет развернуть аппарат в условиях с ограниченным пространством.
Преимущества
- Пониженная передача - для активной работы с навесным оборудованием
- Широкая горловина топливного бака
- Мощный бензиновый 4-х тактный двигатель
- Регулировка глубины обработки Нева МБ23-ZS
- Обрезиненные ручки для более комфортной работы
- Большие колеса - проходимость агрегата по местности
- Поворотный щиток - облегчения сервисного обслуживания
- Рычаг удвоителя на редукторе - для изменения диапазона передач
- Повышенные тяговые возможности - проходимость и управляемости