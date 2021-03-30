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Мотоблок Ока МБ-1Д1М10 00-00009231
3.8
17
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Ока МБ-1Д1М10 00-00009231
    Арт. X19092154
    3.8
    17
    Мотоблок Ока МБ-1Д1М10 00-00009231
    Мотоблок Ока МБ-1Д1М10 00-00009231
      Мотоблок Ока МБ-1Д1М10 00-00009231
      Мотоблок Ока МБ-1Д1М10 00-00009231

      Мотоблок Ока МБ-1Д1М10 00-00009231

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092154
      3.8
      17

      Характеристики

      Производитель
      		Ока
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Мотоблок ОКА МБ-1Д1М10 это то, что нужно для длительной и трудоемкой работы на земельном участке. Производительный, крепкий и долговечный, он обрабатывает почву любыми доступными навесными средствами: окучниками, фрезами, плугами, снегоуборщиками и косилками. Оборудованный большими колесами для лучшей проходимости, компактным размером для маневренности, закрылками для защиты оператора и регулируемым рулем для удобства управления, мотоблок Ока МБ 1Д1М10 с двигателем Lifan без особых усилий культивирует земли даже на большой территории. Цепной редуктор обеспечивает агрегат плавным продвижением, легко регулируемым в зависимости от выбранной передачи и вида почвы. Декомпрессор мотоблока дает выход излишнему давлению из двигателя, предохраняя его от повреждений. Так как мотоблок изготовлен российским производителем, он отвечает всем требованиям качества, и учитывает особенности нашего климата, поэтому агрегат способен работать в условиях как тридцатиградусного зноя, так и пятидесятиградусного мороза.

        Преимущества мотоблока Ока МБ-1Д1М10

        • Доступная цена
        • Надежный двигатель мощностью 6,5 л.с.
        • Плавный ход за счет цепного редуктора
        • Ширина обработки земли — от 57 до 72 см
        • Глубина обработки — 30 см
        • Встроенный декомпрессор
        • Легкий запуск при любых температурах
        • Механическая коробка (2 передние, 2 задние передачи)
        • Низкий уровень шума и малый расход топлива

        Комплектация

        • Мотоблок в сборе
        • Пневматические колеса, 2 шт.
        • Фрезы, 4 шт.
        • Комплект запасных частей
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный талон