Мотоблок Ока МБ-1Д1М10 00-00009231
Арт. X19092154
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
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- Мотоблок ОКА МБ-1Д1М10 это то, что нужно для длительной и трудоемкой работы на земельном участке. Производительный, крепкий и долговечный, он обрабатывает почву любыми доступными навесными средствами: окучниками, фрезами, плугами, снегоуборщиками и косилками. Оборудованный большими колесами для лучшей проходимости, компактным размером для маневренности, закрылками для защиты оператора и регулируемым рулем для удобства управления, мотоблок Ока МБ 1Д1М10 с двигателем Lifan без особых усилий культивирует земли даже на большой территории. Цепной редуктор обеспечивает агрегат плавным продвижением, легко регулируемым в зависимости от выбранной передачи и вида почвы. Декомпрессор мотоблока дает выход излишнему давлению из двигателя, предохраняя его от повреждений. Так как мотоблок изготовлен российским производителем, он отвечает всем требованиям качества, и учитывает особенности нашего климата, поэтому агрегат способен работать в условиях как тридцатиградусного зноя, так и пятидесятиградусного мороза.
Преимущества мотоблока Ока МБ-1Д1М10
- Доступная цена
- Надежный двигатель мощностью 6,5 л.с.
- Плавный ход за счет цепного редуктора
- Ширина обработки земли — от 57 до 72 см
- Глубина обработки — 30 см
- Встроенный декомпрессор
- Легкий запуск при любых температурах
- Механическая коробка (2 передние, 2 задние передачи)
- Низкий уровень шума и малый расход топлива
Комплектация
- Мотоблок в сборе
- Пневматические колеса, 2 шт.
- Фрезы, 4 шт.
- Комплект запасных частей
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон