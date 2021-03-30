Мотоблок Ока МБ-1Д1М10 00-00009231

Преимущества мотоблока Ока МБ-1Д1М10

Доступная цена

Надежный двигатель мощностью 6,5 л.с.

Плавный ход за счет цепного редуктора

Ширина обработки земли — от 57 до 72 см

Глубина обработки — 30 см

Встроенный декомпрессор

Легкий запуск при любых температурах

Механическая коробка (2 передние, 2 задние передачи)

Низкий уровень шума и малый расход топлива

Комплектация

Мотоблок в сборе

Пневматические колеса, 2 шт.

Фрезы, 4 шт.

Комплект запасных частей

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Мотоблок ОКА МБ-1Д1М10 это то, что нужно для длительной и трудоемкой работы на земельном участке. Производительный, крепкий и долговечный, он обрабатывает почву любыми доступными навесными средствами: окучниками, фрезами, плугами, снегоуборщиками и косилками. Оборудованный большими колесами для лучшей проходимости, компактным размером для маневренности, закрылками для защиты оператора и регулируемым рулем для удобства управления, мотоблок Ока МБ 1Д1М10 с двигателем Lifan без особых усилий культивирует земли даже на большой территории. Цепной редуктор обеспечивает агрегат плавным продвижением, легко регулируемым в зависимости от выбранной передачи и вида почвы. Декомпрессор мотоблока дает выход излишнему давлению из двигателя, предохраняя его от повреждений. Так как мотоблок изготовлен российским производителем, он отвечает всем требованиям качества, и учитывает особенности нашего климата, поэтому агрегат способен работать в условиях как тридцатиградусного зноя, так и пятидесятиградусного мороза.