Мотоблок Ока МБ-1Д1М13 005.45.0100-29

Преимущества

Усиленный редуктор

Мощный бензиновый двигатель

Широкий выбор навесного оборудования

Возможность использования круглый год (выполняет функцию снегоуборщика при покупке специального оборудования)

Дорожный просвет составляет 140 мм

Длительный срок эксплуатации агрегата благодаря использованию качественных комплектующих

Мотоблок ОКА МБ-1Д1М предназначен для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ, это возможно благодаря большому выбору навесного оборудования (картофелесажалка, плуг, косилка, окучник, тележка). Мотоблок оснащен четырехтактным бензиновым двигателем Briggs & Stratton VANGUARD мощностью 7.5 л.с. для интенсивных нагрузок и надежной эксплуатации.