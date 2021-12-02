Мотоблок Ока МБ-1Д1М13 005.45.0100-29
Арт. X19092216
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Мотоблок ОКА МБ-1Д1М предназначен для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ, это возможно благодаря большому выбору навесного оборудования (картофелесажалка, плуг, косилка, окучник, тележка). Мотоблок оснащен четырехтактным бензиновым двигателем Briggs & Stratton VANGUARD мощностью 7.5 л.с. для интенсивных нагрузок и надежной эксплуатации.
Преимущества
- Усиленный редуктор
- Мощный бензиновый двигатель
- Широкий выбор навесного оборудования
- Возможность использования круглый год (выполняет функцию снегоуборщика при покупке специального оборудования)
- Дорожный просвет составляет 140 мм
- Длительный срок эксплуатации агрегата благодаря использованию качественных комплектующих