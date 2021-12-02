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Мотоблок Ока МБ-1Д1М13 005.45.0100-29
4.3
6
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Ока МБ-1Д1М13 005.45.0100-29
    Арт. X19092216
    4.3
    6
    Мотоблок Ока МБ-1Д1М13 005.45.0100-29
    Мотоблок Ока МБ-1Д1М13 005.45.0100-29
      Мотоблок Ока МБ-1Д1М13 005.45.0100-29
      Мотоблок Ока МБ-1Д1М13 005.45.0100-29

      Мотоблок Ока МБ-1Д1М13 005.45.0100-29

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092216
      4.3
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Ока
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Мотоблок ОКА МБ-1Д1М предназначен для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ, это возможно благодаря большому выбору навесного оборудования (картофелесажалка, плуг, косилка, окучник, тележка). Мотоблок оснащен четырехтактным бензиновым двигателем Briggs & Stratton VANGUARD мощностью 7.5 л.с. для интенсивных нагрузок и надежной эксплуатации.

        Преимущества

        • Усиленный редуктор
        • Мощный бензиновый двигатель
        • Широкий выбор навесного оборудования
        • Возможность использования круглый год (выполняет функцию снегоуборщика при покупке специального оборудования)
        • Дорожный просвет составляет 140 мм
        • Длительный срок эксплуатации агрегата благодаря использованию качественных комплектующих