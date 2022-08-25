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Мотоблок ОКА МБ-1Д1М14
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок ОКА МБ-1Д1М14
    Арт. X19092243
    5.0
    1
    Мотоблок ОКА МБ-1Д1М14

      Мотоблок ОКА МБ-1Д1М14

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092243
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ока
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Мотоблок ОКА МБ-1Д1М14 оснащен надежным двигателем Robin Subaru. Четырехтактный двигатель обеспечивает большой ресурс работы, низкие уровни шума  и выхлопов. Двигатель имеет верхнеклапанный привод и наклонное расположение цилиндра. Большие колеса и удобная рукоятка обеспечивают комфортное управление мотоблоком. Возможно совместное использование навесного оборудования: грунтозацепа, плуга, окучника, телеги, выкапывателя, картофелесажалки, роторной косилки или снегоуборщика.

        Преимущества

        • Мощный и экономичный двигатель;
        • Воздушное охлаждение двигателя;
        • Экологически безопасный мотор;
        • Низкий уровень шума.