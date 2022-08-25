Мотоблок ОКА МБ-1Д1М14
Арт. X19092243
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Мотоблок ОКА МБ-1Д1М14 оснащен надежным двигателем Robin Subaru. Четырехтактный двигатель обеспечивает большой ресурс работы, низкие уровни шума и выхлопов. Двигатель имеет верхнеклапанный привод и наклонное расположение цилиндра. Большие колеса и удобная рукоятка обеспечивают комфортное управление мотоблоком. Возможно совместное использование навесного оборудования: грунтозацепа, плуга, окучника, телеги, выкапывателя, картофелесажалки, роторной косилки или снегоуборщика.
Преимущества
- Мощный и экономичный двигатель;
- Воздушное охлаждение двигателя;
- Экологически безопасный мотор;
- Низкий уровень шума.