Мотоблок ОКА МБ-1Д1М14 оснащен надежным двигателем Robin Subaru. Четырехтактный двигатель обеспечивает большой ресурс работы, низкие уровни шума и выхлопов. Двигатель имеет верхнеклапанный привод и наклонное расположение цилиндра. Большие колеса и удобная рукоятка обеспечивают комфортное управление мотоблоком. Возможно совместное использование навесного оборудования: грунтозацепа, плуга, окучника, телеги, выкапывателя, картофелесажалки, роторной косилки или снегоуборщика.



Преимущества