Мотоблок ОКА МБ-1Д1М7
Арт. X19092189
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|тяжёлый
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Тип двигателя
|бензиновый
- Мотоблок ОКА МБ 1Д1М7 – мощная техника для работ по сельскому хозяйству и уборке территории. Используется в саду, на дачных участках и в фермерских хозяйствах для рыхления почвы, посадки овощей, окучивания и сбора урожая. В коммунальных работах может применяться как снегоуборщик, щетка. Для каждой функции отдельно приобретается соответствующее навесное оборудование: плуг, окучник, картофелесажатель и выкапыватель, косилка, снегоотбрасыватель и мн.др. В комплекте поставляется только на бор фрез из 4 шт. При использовании прицепной тележки мотоблок превращается в транспортное средство. Универсальный, мощный и доступный агрегат.
Преимущества
- отличные показатели мощности 4800 Вт (6 л. с.);
- четырехтактный бензиновый двигатель Briggs & Stratton;
- усиленный цепной редуктор;
- ременная трансмиссия;
- наличие реверса для заднего хода мотоблока;
- удобная велосипедная рукоятка с прорезиненными накладками в зонах хвата;
- основной центр управления расположен на рукоятке;
- топливный бак из прочного металла ёмкостью 3,8 л;
- клиренс (дорожный просвет) 140 мм;
- экологичность (картонный воздушный фильтр);
- большие колеса с глубоким протектором гарантируют хорошую проходимость агрегата;
- большой вес (100 кг) позволяет обрабатывать тяжелую почву, например, глинозём);
- экономичность – низкий расход топлива;
- компактность и стильный дизайн корпуса в красном цвете.