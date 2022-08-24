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Мотоблок ОКА МБ-1Д1М7
5.0
1
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Мотоблоки
    Мотоблок ОКА МБ-1Д1М7
    Арт. X19092189
    5.0
    1
    Мотоблок ОКА МБ-1Д1М7

      Мотоблок ОКА МБ-1Д1М7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092189
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ока
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		тяжёлый
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотоблок ОКА МБ 1Д1М7 – мощная техника для работ по сельскому хозяйству и уборке территории. Используется в саду, на дачных участках и в фермерских хозяйствах для рыхления почвы, посадки овощей, окучивания и сбора урожая. В коммунальных работах может применяться как снегоуборщик, щетка. Для каждой функции отдельно приобретается соответствующее навесное оборудование: плуг, окучник, картофелесажатель и выкапыватель, косилка, снегоотбрасыватель и мн.др. В комплекте поставляется только на бор фрез из 4 шт. При использовании прицепной тележки мотоблок превращается в транспортное средство. Универсальный, мощный и доступный агрегат.

        Преимущества

        • отличные показатели мощности 4800 Вт (6 л. с.);
        • четырехтактный бензиновый двигатель Briggs & Stratton;
        • усиленный цепной редуктор;
        • ременная трансмиссия;
        • наличие реверса для заднего хода мотоблока;
        • удобная велосипедная рукоятка с прорезиненными накладками в зонах хвата;
        • основной центр управления расположен на рукоятке;
        • топливный бак из прочного металла ёмкостью 3,8 л;
        • клиренс (дорожный просвет) 140 мм;
        • экологичность (картонный воздушный фильтр);
        • большие колеса с глубоким протектором гарантируют хорошую проходимость агрегата;
        • большой вес (100 кг) позволяет обрабатывать тяжелую почву, например, глинозём);
        • экономичность – низкий расход топлива;
        • компактность и стильный дизайн корпуса в красном цвете.
        Фирменный магазин «Бигам» предлагает мотоблоки ОКА МБ-1Д1М7 по низким ценам, а еще навесное оборудование и другие сопутствующие товары. Вы также можете заказать товар на сайте www.bigam.ru и оформить доставку любым удобным для вас способом.