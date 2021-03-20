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Мотоблок Ока МБ-1 Д2М16
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Ока МБ-1 Д2М16
    Арт. О00000009849
    5.0
    1
    Мотоблок Ока МБ-1 Д2М16

      Мотоблок Ока МБ-1 Д2М16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000009849
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ока
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Мотоблок ОКА бензиновый работает на двигателе Lifan мощностью 9 л. с. Он предназначен для коммунальных и сельскохозяйственных работ. Мотоблок ОКА бензин допускает несколько схем агрегатирования. Его можно использовать в качестве плуга, культиватора, транспортного средства. Ширина вспашки составляет от 57 до 79 см, глубина — до 30 см (за несколько проходов). Данную модель мотоблока можно заказать коммунальным службам для расчистки территории от снега или мусора при использовании специального навесного оборудования. Агрегат легко справляется со своими задачами при любых погодных условиях.

        Преимущества

        • Многофункциональный агрегат с большой мощностью
        • Имеет регулируемую ширину обработки почвы
        • Гильза цилиндра выполнена из чугуна
        • Имеет грузоподъемность 500 кг
        • Экономно расходует бензин
        • Имеет низкий уровень шума
        • Легко обслуживается и управляется