Мотоблок Ока МБ-1 Д2М16

Преимущества

Многофункциональный агрегат с большой мощностью

Имеет регулируемую ширину обработки почвы

Гильза цилиндра выполнена из чугуна

Имеет грузоподъемность 500 кг

Экономно расходует бензин

Имеет низкий уровень шума

Легко обслуживается и управляется

Мотоблок ОКА бензиновый работает на двигателе Lifan мощностью 9 л. с. Он предназначен для коммунальных и сельскохозяйственных работ. Мотоблок ОКА бензин допускает несколько схем агрегатирования. Его можно использовать в качестве плуга, культиватора, транспортного средства. Ширина вспашки составляет от 57 до 79 см, глубина — до 30 см (за несколько проходов). Данную модель мотоблока можно заказать коммунальным службам для расчистки территории от снега или мусора при использовании специального навесного оборудования. Агрегат легко справляется со своими задачами при любых погодных условиях.