Мотоблок Ока МБ-1 Д2М7 с двигателем СПР B&S Intek6.5
Арт. О00000009848
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
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- Мотоблок Ока МБ-1 является эталоном профессионального сельскохозяйственного оборудования, завоевавший признание среди лучших садоводов и огородников. Его модернизация позволила сократить потребление топлива, и при этом сохранить достоинства, которые ценятся пользователями. Так, Ока МБ-1 была оснащена осью с двумя дифференциалами, увеличила объем двигателя, получила тросовый контроль и повысила мощность охлаждающего механизма. Все это позволило сделать мотоблок более маневренным, послушным и предельно производительным. К тому же, сокращение топливных затрат и замена материала фильтрации на пористый картон сделало мотоблок помимо безопасного еще и экологичным, что дает совершать обработку грунта без вреда окружающей среде.
Преимущества мотоблока Ока МБ-1 Д2М7
- Мощность
- Экономичность
- Инновационность
- Экологичность
- Маневренность
- Управляемость
- Долговечность
Комплектация
- Мотоблок в сборе
- Фрезы (4 шт.)
- Транспортные колеса
- Удлинители осей
- Инструкция
- Упаковка