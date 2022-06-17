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Мотоблок Ока МБ-1 Д2М7 с двигателем СПР B&S Intek6.5
4.5
2
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Ока МБ-1 Д2М7 с двигателем СПР B&S Intek6.5
    Арт. О00000009848
    4.5
    2
    Мотоблок Ока МБ-1 Д2М7 с двигателем СПР B&S Intek6.5

      Мотоблок Ока МБ-1 Д2М7 с двигателем СПР B&S Intek6.5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000009848
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ока
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Мотоблок Ока МБ-1 является эталоном профессионального сельскохозяйственного оборудования, завоевавший признание среди лучших садоводов и огородников. Его модернизация позволила сократить потребление топлива, и при этом сохранить достоинства, которые ценятся пользователями. Так, Ока МБ-1 была оснащена осью с двумя дифференциалами, увеличила объем двигателя, получила тросовый контроль и повысила мощность охлаждающего механизма. Все это позволило сделать мотоблок более маневренным, послушным и предельно производительным. К тому же, сокращение топливных затрат и замена материала фильтрации на пористый картон сделало мотоблок помимо безопасного еще и экологичным, что дает совершать обработку грунта без вреда окружающей среде.

        Преимущества мотоблока Ока МБ-1 Д2М7

        • Мощность
        • Экономичность
        • Инновационность
        • Экологичность
        • Маневренность
        • Управляемость
        • Долговечность

        Комплектация

        • Мотоблок в сборе
        • Фрезы (4 шт.)
        • Транспортные колеса
        • Удлинители осей
        • Инструкция
        • Упаковка