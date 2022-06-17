Мотоблок Ока МБ-1 Д2М7 с двигателем СПР B&S Intek6.5

Преимущества мотоблока Ока МБ-1 Д2М7

Мощность

Экономичность

Инновационность

Экологичность

Маневренность

Управляемость

Долговечность

Комплектация

Мотоблок в сборе

Фрезы (4 шт.)

Транспортные колеса

Удлинители осей

Инструкция

Упаковка

Мотоблок Ока МБ-1 является эталоном профессионального сельскохозяйственного оборудования, завоевавший признание среди лучших садоводов и огородников. Его модернизация позволила сократить потребление топлива, и при этом сохранить достоинства, которые ценятся пользователями. Так, Ока МБ-1 была оснащена осью с двумя дифференциалами, увеличила объем двигателя, получила тросовый контроль и повысила мощность охлаждающего механизма. Все это позволило сделать мотоблок более маневренным, послушным и предельно производительным. К тому же, сокращение топливных затрат и замена материала фильтрации на пористый картон сделало мотоблок помимо безопасного еще и экологичным, что дает совершать обработку грунта без вреда окружающей среде.