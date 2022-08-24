Мотоблок PATRIOT 7.0/1200 2FB Honda ONTARIO
Арт. X1909222754
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Класс
|средний
|
Тип двигателя
|бензиновый
- Мотоблок PATRIOT Т7.0/1200 2FB Honda Ontario оснащен двигателем Honda мощностью 5.5 л.с. Применяется для культивационных работ при обработке как целинной, так и ранее возделываемой почвы. Глубина вспашки регулируется при помощи сошника (от 10 до 30 см). Топливный бак вместительностью 3.6 л обеспечивает продолжительную работу без прерывания. Ширина обработки за один проход варьируется от 800 до 1200 мм.
Преимущества
- Регулировка глубины вспашки;
- Ширина захвата за один проход до 120 см;
- Электронное зажигание;
- Закаленные фрезы;
- Мощный одноцилиндровый, четырехтактный двигатель;
- Система воздушного охлаждения;
- Воздушный фильтр: полусухой, с масляной ванной, внутренний пенный элемент;
- Реверс делает агрегат более маневренным;
- Возможность использования навесного оборудования (грунтозацепы, плуг, окучник, картофелевыкапыватель, роторная косилка).