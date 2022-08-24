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Мотоблок PATRIOT 7.0/1200 2FB Honda ONTARIO
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок PATRIOT 7.0/1200 2FB Honda ONTARIO
    Арт. X1909222754
    5.0
    1
    Мотоблок PATRIOT 7.0/1200 2FB Honda ONTARIO
    Мотоблок PATRIOT 7.0/1200 2FB Honda ONTARIO
    Мотоблок PATRIOT 7.0/1200 2FB Honda ONTARIO
    Мотоблок PATRIOT 7.0/1200 2FB Honda ONTARIO
    Мотоблок PATRIOT 7.0/1200 2FB Honda ONTARIO
      Мотоблок PATRIOT 7.0/1200 2FB Honda ONTARIO
      Мотоблок PATRIOT 7.0/1200 2FB Honda ONTARIO
      Мотоблок PATRIOT 7.0/1200 2FB Honda ONTARIO
      Мотоблок PATRIOT 7.0/1200 2FB Honda ONTARIO
      Мотоблок PATRIOT 7.0/1200 2FB Honda ONTARIO

      Мотоблок PATRIOT 7.0/1200 2FB Honda ONTARIO

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1909222754
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Мотоблок PATRIOT Т7.0/1200 2FB Honda Ontario оснащен двигателем Honda мощностью 5.5 л.с. Применяется для культивационных работ при обработке как целинной, так и ранее возделываемой почвы. Глубина вспашки регулируется при помощи сошника (от 10 до 30 см). Топливный бак вместительностью 3.6 л  обеспечивает продолжительную работу без прерывания. Ширина обработки за один проход варьируется от 800 до 1200 мм.

        Преимущества

        • Регулировка глубины вспашки;
        • Ширина захвата за один проход до 120 см;
        • Электронное зажигание;
        • Закаленные фрезы;
        • Мощный одноцилиндровый, четырехтактный двигатель;
        • Система воздушного охлаждения;
        • Воздушный фильтр: полусухой, с масляной ванной, внутренний пенный элемент;
        • Реверс делает агрегат более маневренным;
        • Возможность использования навесного оборудования (грунтозацепы, плуг, окучник, картофелевыкапыватель, роторная косилка).