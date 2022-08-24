Мотоблок PATRIOT 7.0/1200 2FB Honda ONTARIO

Мотоблок PATRIOT Т7.0/1200 2FB Honda Ontario оснащен двигателем Honda мощностью 5.5 л.с. Применяется для культивационных работ при обработке как целинной, так и ранее возделываемой почвы. Глубина вспашки регулируется при помощи сошника (от 10 до 30 см). Топливный бак вместительностью 3.6 л обеспечивает продолжительную работу без прерывания. Ширина обработки за один проход варьируется от 800 до 1200 мм.



Преимущества