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Мотоблок PATRIOT DAKOTA Pro T 7,5/750 2FB PG
4.0
3
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок PATRIOT DAKOTA Pro T 7,5/750 2FB PG
    Арт. X1909222767
    4.0
    3
    Мотоблок PATRIOT DAKOTA Pro T 7,5/750 2FB PG
    Мотоблок PATRIOT DAKOTA Pro T 7,5/750 2FB PG
    Мотоблок PATRIOT DAKOTA Pro T 7,5/750 2FB PG
    Мотоблок PATRIOT DAKOTA Pro T 7,5/750 2FB PG
    Мотоблок PATRIOT DAKOTA Pro T 7,5/750 2FB PG
    Мотоблок PATRIOT DAKOTA Pro T 7,5/750 2FB PG
    Мотоблок PATRIOT DAKOTA Pro T 7,5/750 2FB PG
    Мотоблок PATRIOT DAKOTA Pro T 7,5/750 2FB PG
    Мотоблок PATRIOT DAKOTA Pro T 7,5/750 2FB PG
      Мотоблок PATRIOT DAKOTA Pro T 7,5/750 2FB PG
      Мотоблок PATRIOT DAKOTA Pro T 7,5/750 2FB PG
      Мотоблок PATRIOT DAKOTA Pro T 7,5/750 2FB PG
      Мотоблок PATRIOT DAKOTA Pro T 7,5/750 2FB PG
      Мотоблок PATRIOT DAKOTA Pro T 7,5/750 2FB PG
      Мотоблок PATRIOT DAKOTA Pro T 7,5/750 2FB PG
      Мотоблок PATRIOT DAKOTA Pro T 7,5/750 2FB PG
      Мотоблок PATRIOT DAKOTA Pro T 7,5/750 2FB PG
      Мотоблок PATRIOT DAKOTA Pro T 7,5/750 2FB PG

      Мотоблок PATRIOT DAKOTA Pro T 7,5/750 2FB PG

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1909222767
      4.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Мощность, л.с.
      		7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотоблок PATRIOT T 7,5/750 2FB PG Dakota PRO 440107210 - мощный агрегат для вспахивания плотного грунта. Оборудован усиленными "серповидными" фрезами. Пневматические колеса обеспечивают отличную проходимость. Ширина вспашки за один проход составляет 750 мм. Благодаря трехручейковому шкиву возможно подключение дополнительного оборудования, например, плуга или косилки. Мотоблок имеет ременной привод, состоящий из двух ремней для исключения проскальзывания при высоких нагрузках.

        Преимущества

        • Возможность присоединения различного навесного оборудования: роторной косилки, шнекороторного снегоотбрасывателя, плуга, окучника, картофелевыкапывателя
        • Бензиновый 4-х тактный двигатель мощностью 7 л.с.
        • Реверс
        • Расход в час: 0.6 л
        • Рукоять регулируется по высоте