Мотоблок PATRIOT DAKOTA Pro T 7,5/750 2FB PG

Мотоблок PATRIOT T 7,5/750 2FB PG Dakota PRO 440107210 - мощный агрегат для вспахивания плотного грунта. Оборудован усиленными "серповидными" фрезами. Пневматические колеса обеспечивают отличную проходимость. Ширина вспашки за один проход составляет 750 мм. Благодаря трехручейковому шкиву возможно подключение дополнительного оборудования, например, плуга или косилки. Мотоблок имеет ременной привод, состоящий из двух ремней для исключения проскальзывания при высоких нагрузках.

Преимущества

Возможность присоединения различного навесного оборудования: роторной косилки, шнекороторного снегоотбрасывателя, плуга, окучника, картофелевыкапывателя

Бензиновый 4-х тактный двигатель мощностью 7 л.с.

Реверс

Расход в час: 0.6 л

Рукоять регулируется по высоте



