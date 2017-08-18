Мотоблок Patriot Калуга 440107560
Арт. X19092227103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|США
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Мотоблок Patriot Калуга 440107560 – это инструмент, необходимый каждому садоводу и огороднику. Используя такой агрегат, пользователь ощутимо экономит силы и время при обработке земли. Благодаря особой конструкции фрез (в виде серпа) мотоблок способен обрабатывать даже самую твёрдую почву и хорошо подходит даже для обработки больших земельных участков. Классическая сверхпрочная рама и пневмоколеса с глубоким протектором обеспечивают отличную проходимость на любом грунте.
Мотоблок Patriot Калуга 440107560 оснащён цепным редуктором, имеет три передачи (1 назад и 2 вперед). В качестве силового агрегата выступает двигатель мощностью 7 л. с. За один проход машина обрабатывает полосу земли шириной 85 мм.
К мотоблоку можно подсоединить телегу. Для этого он оснащён прицепным узлом. Цена Patriot Калуга 440107560 довольно бюджетная и придётся по карману каждому. Производитель делает упор на качество, поэтому все компоненты мотоблока изготовлены из надежных материалов. Купить Патриот Калуга – означает сделать правильный выбор в пользу надёжности и продуктивности.
Преимущества
- Рама повышенной прочности
- Цепной редуктор
- Мощный, производительный двигатель
- Большие пневматические колёса для проходимости по мягкой почве