Преимущества

Рама повышенной прочности

Цепной редуктор

Мощный, производительный двигатель

Большие пневматические колёса для проходимости по мягкой почве

Мотоблок Patriot Калуга 440107560 – это инструмент, необходимый каждому садоводу и огороднику. Используя такой агрегат, пользователь ощутимо экономит силы и время при обработке земли. Благодаря особой конструкции фрез (в виде серпа) мотоблок способен обрабатывать даже самую твёрдую почву и хорошо подходит даже для обработки больших земельных участков. Классическая сверхпрочная рама и пневмоколеса с глубоким протектором обеспечивают отличную проходимость на любом грунте.Мотоблок Patriot Калуга 440107560 оснащён цепным редуктором, имеет три передачи (1 назад и 2 вперед). В качестве силового агрегата выступает двигатель мощностью 7 л. с. За один проход машина обрабатывает полосу земли шириной 85 мм.К мотоблоку можно подсоединить телегу. Для этого он оснащён прицепным узлом. Цена Patriot Калуга 440107560 довольно бюджетная и придётся по карману каждому. Производитель делает упор на качество, поэтому все компоненты мотоблока изготовлены из надежных материалов. Купить Патриот Калуга – означает сделать правильный выбор в пользу надёжности и продуктивности.