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Мотоблок Patriot Калуга 440107560
4.8
4
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Patriot Калуга 440107560
    Арт. X19092227103
    4.8
    4
    Мотоблок Patriot Калуга 440107560
    Мотоблок Patriot Калуга 440107560
    Мотоблок Patriot Калуга 440107560
    Мотоблок Patriot Калуга 440107560
    Мотоблок Patriot Калуга 440107560
    Мотоблок Patriot Калуга 440107560
    Мотоблок Patriot Калуга 440107560
    Мотоблок Patriot Калуга 440107560
    Мотоблок Patriot Калуга 440107560
      Мотоблок Patriot Калуга 440107560
      Мотоблок Patriot Калуга 440107560
      Мотоблок Patriot Калуга 440107560
      Мотоблок Patriot Калуга 440107560
      Мотоблок Patriot Калуга 440107560
      Мотоблок Patriot Калуга 440107560
      Мотоблок Patriot Калуга 440107560
      Мотоблок Patriot Калуга 440107560
      Мотоблок Patriot Калуга 440107560

      Мотоблок Patriot Калуга 440107560

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X19092227103
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		США
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Мотоблок Patriot Калуга 440107560 – это инструмент, необходимый каждому садоводу и огороднику. Используя такой агрегат, пользователь ощутимо экономит силы и время при обработке земли. Благодаря особой конструкции фрез (в виде серпа) мотоблок способен обрабатывать даже самую твёрдую почву и хорошо подходит даже для обработки больших земельных участков. Классическая сверхпрочная рама и пневмоколеса с глубоким протектором обеспечивают отличную проходимость на любом грунте.
        Мотоблок Patriot Калуга 440107560 оснащён цепным редуктором, имеет три передачи (1 назад и 2 вперед). В качестве силового агрегата выступает двигатель мощностью 7 л. с. За один проход машина обрабатывает полосу земли шириной 85 мм.
        К мотоблоку можно подсоединить телегу. Для этого он оснащён прицепным узлом. Цена Patriot Калуга 440107560 довольно бюджетная и придётся по карману каждому. Производитель делает упор на качество, поэтому все компоненты мотоблока изготовлены из надежных материалов. Купить Патриот Калуга – означает сделать правильный выбор в пользу надёжности и продуктивности.

        Преимущества

        • Рама повышенной прочности
        • Цепной редуктор
        • Мощный, производительный двигатель
        • Большие пневматические колёса для проходимости по мягкой почве