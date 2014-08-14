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Мотоблок PATRIOT T 7.5/900 2FB PG Montana
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок PATRIOT T 7.5/900 2FB PG Montana
    Арт. X19092298
    5.0
    1
    Мотоблок PATRIOT T 7.5/900 2FB PG Montana
    Мотоблок PATRIOT T 7.5/900 2FB PG Montana
      Мотоблок PATRIOT T 7.5/900 2FB PG Montana
      Мотоблок PATRIOT T 7.5/900 2FB PG Montana

      Мотоблок PATRIOT T 7.5/900 2FB PG Montana

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X19092298
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс
      		тяжёлый
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Мотоблок PATRIOT T 7.6/900 2FB PG Montana - это профессиональный агрегат для обработки почвы. Оснащен двигателем Patriot Garden мощностью 7.0 л.с. Четыре передачи (2 вперед и 2 назад) - для легкой маневренности мотоблока. Ширина вспашки составляет 90 см. Мотоблок укомплектован большими колесами с агрессивным рисунком протектора для лучшей проходимости. Возможно дооснащение навесным оборудованием.

        Преимущества

        • Вал отбора мощности;
        • Ширина обработки за один проход составляет 90 см;
        • 4-х тактный двигатель мощностью 7.0 л.с;
        • Многоступенчатый масляный фильтр;
        • Четыре передачи - 2 вперед/2 назад;
        • Возможность установки навесного оборудования (в том числе - роторной косилки и помпы с адаптером).