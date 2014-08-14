Мотоблок PATRIOT T 7.5/900 2FB PG Montana

Мотоблок PATRIOT T 7.6/900 2FB PG Montana - это профессиональный агрегат для обработки почвы. Оснащен двигателем Patriot Garden мощностью 7.0 л.с. Четыре передачи (2 вперед и 2 назад) - для легкой маневренности мотоблока. Ширина вспашки составляет 90 см. Мотоблок укомплектован большими колесами с агрессивным рисунком протектора для лучшей проходимости. Возможно дооснащение навесным оборудованием.



Преимущества