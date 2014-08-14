Мотоблок PATRIOT T 7.5/900 2FB PG Montana
Арт. X19092298
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс
|тяжёлый
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Тип двигателя
|бензиновый
- Мотоблок PATRIOT T 7.6/900 2FB PG Montana - это профессиональный агрегат для обработки почвы. Оснащен двигателем Patriot Garden мощностью 7.0 л.с. Четыре передачи (2 вперед и 2 назад) - для легкой маневренности мотоблока. Ширина вспашки составляет 90 см. Мотоблок укомплектован большими колесами с агрессивным рисунком протектора для лучшей проходимости. Возможно дооснащение навесным оборудованием.
Преимущества
- Вал отбора мощности;
- Ширина обработки за один проход составляет 90 см;
- 4-х тактный двигатель мощностью 7.0 л.с;
- Многоступенчатый масляный фильтр;
- Четыре передачи - 2 вперед/2 назад;
- Возможность установки навесного оборудования (в том числе - роторной косилки и помпы с адаптером).