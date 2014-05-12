Мотоблок PATRIOT T 9.0/1350 2FB DE Detroit

Дизельный мотоблок PATRIOT Т 9.0/1350 2FB DE Detroit оснащен дизельным двигателем мощностью 9 л.с. Агрегат предназначен для выполнения сельскохозяйственных работ. Благодаря возможности использования навесного оборудования увеличен спектр решаемых задач. Доступная навеска - это плуг, окучник, грунтозацепы, картофелевыкапыватель, а также телега и роторная косилка.



Преимущества