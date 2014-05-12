Мотоблок PATRIOT T 9.0/1350 2FB DE Detroit
Арт. X19092312
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс
|тяжёлый
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Тип двигателя
|дизельный
- Дизельный мотоблок PATRIOT Т 9.0/1350 2FB DE Detroit оснащен дизельным двигателем мощностью 9 л.с. Агрегат предназначен для выполнения сельскохозяйственных работ. Благодаря возможности использования навесного оборудования увеличен спектр решаемых задач. Доступная навеска - это плуг, окучник, грунтозацепы, картофелевыкапыватель, а также телега и роторная косилка.
Преимущества
- Вал отбора мощности;
- Ширина обработки за один проход составляет 135 см;
- 4-х тактный двигатель мощностью 9.0 л.с;
- Шестеренчатый редуктор способствует продлению срока службы мотоблока в целом;
- Три передачи - 2 вперед/1 назад;
- Запуск - ручной и от аккумулятора;
- Предусмотрен специальный упор для устойчивого положения агрегата в стационарном состоянии;
- Возможность использования навесного оборудования (в том числе роторной косилки).