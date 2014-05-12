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Мотоблок PATRIOT T 9.0/1350 2FB DE Detroit
3.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок PATRIOT T 9.0/1350 2FB DE Detroit
    Арт. X19092312
    3.0
    1
    Мотоблок PATRIOT T 9.0/1350 2FB DE Detroit

      Мотоблок PATRIOT T 9.0/1350 2FB DE Detroit

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X19092312
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс
      		тяжёлый
      Тип двигателя
      		дизельный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дизельный мотоблок PATRIOT Т 9.0/1350 2FB DE Detroit оснащен дизельным двигателем мощностью 9 л.с. Агрегат предназначен для выполнения сельскохозяйственных работ. Благодаря возможности использования навесного оборудования увеличен спектр решаемых задач. Доступная навеска - это плуг, окучник, грунтозацепы, картофелевыкапыватель, а также телега и роторная косилка.

        Преимущества

        • Вал отбора мощности;
        • Ширина обработки за один проход составляет 135 см;
        • 4-х тактный двигатель мощностью 9.0 л.с;
        • Шестеренчатый редуктор способствует продлению срока службы мотоблока в целом;
        • Три передачи - 2 вперед/1 назад;
        • Запуск - ручной и от аккумулятора;
        • Предусмотрен специальный упор для устойчивого положения агрегата в стационарном состоянии;
        • Возможность использования навесного оборудования (в том числе роторной косилки).