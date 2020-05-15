Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15 440106506
Арт. X19092227102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
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- Nevada 15 - мощный бензиновый мотоблок с 4-х тактным двигателем, мощностью 15 л.с , валом отбора мощности (ВОМ), многодисковым сцеплением в масляной ванне, шестеренчатым редуктором, 2-х ступенчатой трансмиссией. Укрепленная рама с универсальной сцепкой для установки навесного оборудования или тележки. К ВОМ подключается активное оборудование. В комплекте закаленные усиленные фрезы с шириной захвата 1100 мм для обработки твердых почв больших участков, широкие колеса с глубоким протектором, сошник. Все кнопки и рычаги расположены на руле. Наклон руля регулируется.
Преимущества
- Возможность оснащения дополнительным оборудованием
- Реверс помогает вытащить мотоблок, если он застрял в почве
- Большие колеса - для хорошей проходимости
- Кожух - для защиты оператора от грязи
- Металлические фрезы - для вспахивания даже целины