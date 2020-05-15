Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15 440106506

Преимущества

Возможность оснащения дополнительным оборудованием

Реверс помогает вытащить мотоблок, если он застрял в почве

Большие колеса - для хорошей проходимости

Кожух - для защиты оператора от грязи

Металлические фрезы - для вспахивания даже целины

Nevada 15 - мощный бензиновый мотоблок с 4-х тактным двигателем, мощностью 15 л.с , валом отбора мощности (ВОМ), многодисковым сцеплением в масляной ванне, шестеренчатым редуктором, 2-х ступенчатой трансмиссией. Укрепленная рама с универсальной сцепкой для установки навесного оборудования или тележки. К ВОМ подключается активное оборудование. В комплекте закаленные усиленные фрезы с шириной захвата 1100 мм для обработки твердых почв больших участков, широкие колеса с глубоким протектором, сошник. Все кнопки и рычаги расположены на руле. Наклон руля регулируется.