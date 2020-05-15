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Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15 440106506
5.0
3
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15 440106506
    Арт. X19092227102
    5.0
    3
    Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15 440106506
    Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15 440106506
    Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15 440106506
    Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15 440106506
    Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15 440106506
    Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15 440106506
    Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15 440106506
    Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15 440106506
    Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15 440106506
    Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15 440106506
      Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15 440106506
      Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15 440106506
      Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15 440106506
      Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15 440106506
      Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15 440106506
      Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15 440106506
      Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15 440106506
      Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15 440106506
      Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15 440106506
      Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15 440106506

      Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15 440106506

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X19092227102
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Nevada 15 - мощный бензиновый мотоблок с 4-х тактным двигателем, мощностью 15 л.с , валом отбора мощности (ВОМ), многодисковым сцеплением в масляной ванне, шестеренчатым редуктором, 2-х ступенчатой трансмиссией. Укрепленная рама с универсальной сцепкой для установки навесного оборудования или тележки. К ВОМ подключается активное оборудование. В комплекте закаленные усиленные фрезы с шириной захвата 1100 мм для обработки твердых почв больших участков, широкие колеса с глубоким протектором, сошник. Все кнопки и рычаги расположены на руле. Наклон руля регулируется.

        Преимущества

        • Возможность оснащения дополнительным оборудованием
        • Реверс помогает вытащить мотоблок, если он застрял в почве
        • Большие колеса - для хорошей проходимости
        • Кожух - для защиты оператора от грязи
        • Металлические фрезы - для вспахивания даже целины