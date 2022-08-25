Мотоблок Patriot T7.0/1200 2FB PG ONTARIO
Арт. X1909222753
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип двигателя
|бензиновый
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Мощность, л.с.
|6.5
- Культиватор PATRIOT Т 7.0/1200 2FB PG Ontario предназначен для обработки почвы, как ранее возделываемой, так и целинной. Глубину рыхления можно регулировать с помощью сошника от 100 до 300 мм. Вместительный топливный бак объемом 3.6 л обеспечивает длительную работу без перерывов на дозаправку.
Используемый мотор - одноцилиндровый 4-тактный воздушного охлаждения, мощность - 6.5 л.с
Преимущества
- Регулировка глубины вспашки
- Ширина захвата за один проход до 120 см
- Электронное зажигание
- Закаленные фрезы
- Мощный одноцилиндровый 4-тактный двигатель
- Система воздушного охлаждения
- Воздушный фильтр: полусухой, с масляной ванной, внутренний пенный элемент
- Реверс делает агрегат более маневренным
- Возможность использования навесного оборудования (грунтозацепы, плуг, окучник, картофелевыкапыватель)