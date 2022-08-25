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Мотоблок Patriot T7.0/1200 2FB PG ONTARIO
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Patriot T7.0/1200 2FB PG ONTARIO
    Арт. X1909222753
    5.0
    1
    Мотоблок Patriot T7.0/1200 2FB PG ONTARIO

      Мотоблок Patriot T7.0/1200 2FB PG ONTARIO

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1909222753
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Мощность, л.с.
      		6.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Культиватор PATRIOT Т 7.0/1200 2FB PG Ontario предназначен для обработки почвы, как ранее возделываемой, так и целинной. Глубину рыхления можно регулировать с помощью сошника от 100 до 300 мм. Вместительный топливный бак объемом 3.6 л обеспечивает длительную работу без перерывов на дозаправку.
        Используемый мотор - одноцилиндровый 4-тактный воздушного охлаждения, мощность - 6.5 л.с

        Преимущества

        • Регулировка глубины вспашки
        • Ширина захвата за один проход до 120 см
        • Электронное зажигание
        • Закаленные фрезы
        • Мощный одноцилиндровый 4-тактный двигатель
        • Система воздушного охлаждения
        • Воздушный фильтр: полусухой, с масляной ванной, внутренний пенный элемент
        • Реверс делает агрегат более маневренным
        • Возможность использования навесного оборудования (грунтозацепы, плуг, окучник, картофелевыкапыватель)