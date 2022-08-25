Мотоблок Patriot T7.0/1200 2FB PG ONTARIO

Преимущества

Регулировка глубины вспашки

Ширина захвата за один проход до 120 см

Электронное зажигание

Закаленные фрезы

Мощный одноцилиндровый 4-тактный двигатель

Система воздушного охлаждения

Воздушный фильтр: полусухой, с масляной ванной, внутренний пенный элемент

Реверс делает агрегат более маневренным

Возможность использования навесного оборудования (грунтозацепы, плуг, окучник, картофелевыкапыватель)

Культиватор PATRIOT Т 7.0/1200 2FB PG Ontario предназначен для обработки почвы, как ранее возделываемой, так и целинной. Глубину рыхления можно регулировать с помощью сошника от 100 до 300 мм. Вместительный топливный бак объемом 3.6 л обеспечивает длительную работу без перерывов на дозаправку.Используемый мотор - одноцилиндровый 4-тактный воздушного охлаждения, мощность - 6.5 л.с