Мотоблок УГРА НМБ-1Н1

Отличным помощником для обработки больших участков земли и тяжелого грунта является массивный и мощный КАДВИ Угра НМБ-1Н1. Мотоблок с прочной конструкцией и добротным отечественным двигателем прекрасно подходит для таких тяжелых работ. Агрегат способен выдерживать большие нагрузки, так как корпус его изготовлен из крепкого и долговечного металла.



Преимущества