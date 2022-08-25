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Мотоблок УГРА НМБ-1Н1
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок УГРА НМБ-1Н1
    Арт. X19092254
    5.0
    1
    Мотоблок УГРА НМБ-1Н1

      Мотоблок УГРА НМБ-1Н1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092254
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Угра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Отличным помощником для обработки больших участков земли и тяжелого грунта является массивный и мощный КАДВИ Угра НМБ-1Н1. Мотоблок с прочной конструкцией и добротным отечественным двигателем прекрасно подходит для таких тяжелых работ. Агрегат способен выдерживать большие нагрузки, так как корпус его изготовлен из крепкого и долговечного металла.

        Преимущества

        • Профессиональный мотоблок.
        • Огромная мощность (8 л.с.).
        • Стальной обслуживаемый шестеренчатый редуктор.
        • Сцепление из металлокерамических дисков.
        • Отсутствие ремней в конструкции мотоблока.
        • Отечественный ремонтно пригодный двигатель.
        • Большой ресурс мотора
        • Большая ширина обработки
        • Четырехтактный двигатель
        • Верхнее расположение клапанов
        • Коробка передач (3 вперед/1 назад)
        • Пневматические колеса
        • Достаточный для обработки целины вес (90 кг.)
        • Вал отбора мощности (для использования насадок)
        • Регулируемый руль
        • Возможность использования транспортировочной тележки
        • Грузоподъемность (до 500кг)
        • Компактные размеры(для облегчения транспортировки)
        • Широкий спектр навесного оборудования
        • Возможно использовать для: кошения травы, перевозки грузов, выкапывания картофеля, окучивания, нарезания грядок и борозд, для уборки территории (щетка — очиститель, лопата — отвал, роторный снегоуборщик).