Мотоблок УГРА НМБ-1Н1
Арт. X19092254
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Отличным помощником для обработки больших участков земли и тяжелого грунта является массивный и мощный КАДВИ Угра НМБ-1Н1. Мотоблок с прочной конструкцией и добротным отечественным двигателем прекрасно подходит для таких тяжелых работ. Агрегат способен выдерживать большие нагрузки, так как корпус его изготовлен из крепкого и долговечного металла.
Преимущества
- Профессиональный мотоблок.
- Огромная мощность (8 л.с.).
- Стальной обслуживаемый шестеренчатый редуктор.
- Сцепление из металлокерамических дисков.
- Отсутствие ремней в конструкции мотоблока.
- Отечественный ремонтно пригодный двигатель.
- Большой ресурс мотора
- Большая ширина обработки
- Четырехтактный двигатель
- Верхнее расположение клапанов
- Коробка передач (3 вперед/1 назад)
- Пневматические колеса
- Достаточный для обработки целины вес (90 кг.)
- Вал отбора мощности (для использования насадок)
- Регулируемый руль
- Возможность использования транспортировочной тележки
- Грузоподъемность (до 500кг)
- Компактные размеры(для облегчения транспортировки)
- Широкий спектр навесного оборудования
- Возможно использовать для: кошения травы, перевозки грузов, выкапывания картофеля, окучивания, нарезания грядок и борозд, для уборки территории (щетка — очиститель, лопата — отвал, роторный снегоуборщик).