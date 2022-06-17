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Мотоблок Угра НМБ-1Н14, двигатель Lifan 177-F, увеличенные колеса
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Угра НМБ-1Н14, двигатель Lifan 177-F, увеличенные колеса
    Арт. О00000009851
    5.0
    1
    Мотоблок Угра НМБ-1Н14, двигатель Lifan 177-F, увеличенные колеса

      Мотоблок Угра НМБ-1Н14, двигатель Lifan 177-F, увеличенные колеса

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000009851
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Угра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		тяжёлый
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Мотоблок УГРА НМБ 1Н14 - модель для больших приусадебных участков и предприятий. Мощный двигатель отличается безотказной работой. Данный мотоблок способен перевозить тяжелые грузы, посадить картофель, убрать снег, вспахать целину.

        Преимущества

        • Увеличенные колеса
        • Мощный и экономичный 4-х тактный двигатель Lifan 177F
        • Широкий спектр навесного оборудования (косилка, плуг, прицеп, картофелесажалка, картофелевыкапыватель, щетка для уборки снега, роторный снегоуборщик)
        • Несколько скоростей
        • Реверс - маневренность
        • Цепной редуктор с клиноременной передачей
        • Простота в обслуживании и эксплуатации
        • С помощью сошника можно выставить желаемую глубину культивации почвы