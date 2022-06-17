Мотоблок Угра НМБ-1Н14, двигатель Lifan 177-F, увеличенные колеса
Арт. О00000009851
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|тяжёлый
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Тип двигателя
|бензиновый
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- Мотоблок УГРА НМБ 1Н14 - модель для больших приусадебных участков и предприятий. Мощный двигатель отличается безотказной работой. Данный мотоблок способен перевозить тяжелые грузы, посадить картофель, убрать снег, вспахать целину.
Преимущества
- Увеличенные колеса
- Мощный и экономичный 4-х тактный двигатель Lifan 177F
- Широкий спектр навесного оборудования (косилка, плуг, прицеп, картофелесажалка, картофелевыкапыватель, щетка для уборки снега, роторный снегоуборщик)
- Несколько скоростей
- Реверс - маневренность
- Цепной редуктор с клиноременной передачей
- Простота в обслуживании и эксплуатации
- С помощью сошника можно выставить желаемую глубину культивации почвы