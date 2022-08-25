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Мотоблок "Угра" НМБ-1Н17 000.000.0-60, LIFAN 7 л.с
5.0
1
55 370 ₽
59 100 ₽
Мотоблоки
  • Персональная скидка
Мотоблок "Угра" НМБ-1Н17 000.000.0-60, LIFAN 7 л.с
Арт. О00000024701
5.0
1
Мотоблок "Угра" НМБ-1Н17 000.000.0-60, LIFAN 7 л.с
Мотоблок "Угра" НМБ-1Н17 000.000.0-60, LIFAN 7 л.с
  • Персональная скидка
Мотоблок "Угра" НМБ-1Н17 000.000.0-60, LIFAN 7 л.с
Мотоблок "Угра" НМБ-1Н17 000.000.0-60, LIFAN 7 л.с

Мотоблок "Угра" НМБ-1Н17 000.000.0-60, LIFAN 7 л.с

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55 370 ₽
59 100 ₽
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12 месяцев гарантии
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    из 596 пунктов выдачи, 1 864 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Арт. О00000024701
5.0
1

Характеристики

Производитель
Угра
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Класс
средний
Тип двигателя
бензиновый
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -3 730 ₽
55 370 ₽
59 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 864 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мотоблок «Угра» — модель современной конструкции с продольным расположением мотора. Никаких легко изнашивающихся приводных ремней или цепей в конструкции трансмиссии нет. Мотоблок оснащён «мокрым» металлокерамическим многодисковым сцеплением с диафрагменной нажимной пружиной и полностью шестерёнчатой коробкой передач с двумя шлицевыми валами отбора мощности, расположенными друг над другом. В комплексе с навесными орудиями выполняет разнообразный спектр работ: обрабатывает почву, косит, опрыскивает, поливает, выкапывает и сажает картофель, перевозит грузы, убирает снег. Два вала отбора мощности делает мотоблок универсальным и позволяет легко подключить широкую гамму дополнительных навесных орудий, таких как циркулярная пила, кормодробилка, водяной насос, земляной бур и другие.

    Преимущества

    • Профессиональный мотоблок
    • Достаточный для комфортной работы вес(по целине)
    • Пневматические колеса
    • Два вала отбора мощности
    • Мощный двигатель (6.5 л.с.)
    • Коробка передач(3 скорости вперед/1 скорость назад)
    • Чугунная гильза цилиндра
    • Регулировка оборотов двигателя
    • Стальной обслуживаемый шестеренчатый редуктор
    • Сцепление из метелокерамических дисков
    • Отсутствие ремней в конструкции мотоблока
    • Система легкого запуска
    • Низкий уровень шума
    • Возможность применения прицепного оборудования(плуг,окучник,картофелевыкапыватель)
    • Возможность использования прицепа до 500 кг. -Возможность применения навесного оборудования на вал отбора мощности(Щетка,снегоуборщик,нож отвал, газонокосилка роторная, травокосилка сегментная,культиватор и др.)
    • Эргономичная рукоятка
    • Рукоятка регулируется в двух плоскостях