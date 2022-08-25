Мотоблок "Угра" НМБ-1Н17 000.000.0-60, LIFAN 7 л.с

Преимущества

Профессиональный мотоблок

Достаточный для комфортной работы вес(по целине)

Пневматические колеса

Два вала отбора мощности

Мощный двигатель (6.5 л.с.)

Коробка передач(3 скорости вперед/1 скорость назад)

Чугунная гильза цилиндра

Регулировка оборотов двигателя

Стальной обслуживаемый шестеренчатый редуктор

Сцепление из метелокерамических дисков

Отсутствие ремней в конструкции мотоблока

Система легкого запуска

Низкий уровень шума

Возможность применения прицепного оборудования(плуг,окучник,картофелевыкапыватель)

Возможность использования прицепа до 500 кг. -Возможность применения навесного оборудования на вал отбора мощности(Щетка,снегоуборщик,нож отвал, газонокосилка роторная, травокосилка сегментная,культиватор и др.)

Эргономичная рукоятка

Рукоятка регулируется в двух плоскостях

Мотоблок «Угра» — модель современной конструкции с продольным расположением мотора. Никаких легко изнашивающихся приводных ремней или цепей в конструкции трансмиссии нет. Мотоблок оснащён «мокрым» металлокерамическим многодисковым сцеплением с диафрагменной нажимной пружиной и полностью шестерёнчатой коробкой передач с двумя шлицевыми валами отбора мощности, расположенными друг над другом. В комплексе с навесными орудиями выполняет разнообразный спектр работ: обрабатывает почву, косит, опрыскивает, поливает, выкапывает и сажает картофель, перевозит грузы, убирает снег. Два вала отбора мощности делает мотоблок универсальным и позволяет легко подключить широкую гамму дополнительных навесных орудий, таких как циркулярная пила, кормодробилка, водяной насос, земляной бур и другие.