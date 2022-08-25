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Мотоблок "Угра" НМБ-1Н17 000.000.0-60, LIFAN 7 л.с
Арт. О00000024701
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
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- Мотоблок «Угра» — модель современной конструкции с продольным расположением мотора. Никаких легко изнашивающихся приводных ремней или цепей в конструкции трансмиссии нет. Мотоблок оснащён «мокрым» металлокерамическим многодисковым сцеплением с диафрагменной нажимной пружиной и полностью шестерёнчатой коробкой передач с двумя шлицевыми валами отбора мощности, расположенными друг над другом. В комплексе с навесными орудиями выполняет разнообразный спектр работ: обрабатывает почву, косит, опрыскивает, поливает, выкапывает и сажает картофель, перевозит грузы, убирает снег. Два вала отбора мощности делает мотоблок универсальным и позволяет легко подключить широкую гамму дополнительных навесных орудий, таких как циркулярная пила, кормодробилка, водяной насос, земляной бур и другие.
Преимущества
- Профессиональный мотоблок
- Достаточный для комфортной работы вес(по целине)
- Пневматические колеса
- Два вала отбора мощности
- Мощный двигатель (6.5 л.с.)
- Коробка передач(3 скорости вперед/1 скорость назад)
- Чугунная гильза цилиндра
- Регулировка оборотов двигателя
- Стальной обслуживаемый шестеренчатый редуктор
- Сцепление из метелокерамических дисков
- Отсутствие ремней в конструкции мотоблока
- Система легкого запуска
- Низкий уровень шума
- Возможность применения прицепного оборудования(плуг,окучник,картофелевыкапыватель)
- Возможность использования прицепа до 500 кг. -Возможность применения навесного оборудования на вал отбора мощности(Щетка,снегоуборщик,нож отвал, газонокосилка роторная, травокосилка сегментная,культиватор и др.)
- Эргономичная рукоятка
- Рукоятка регулируется в двух плоскостях