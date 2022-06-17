Мотоблок Угра НМБ-1Н2 СПР

Мотоблок Угра НМБ-1Н2, оснащенный мощным четырехтактным двигателем станет настоящим подарком для владельца большого участка. Все контроллеры расположены на рукоятке, благодаря чему мотоблок становится легче в управлении, производительней и маневренней в работе. Две передние и одна задняя передачи позволяют выбрать оптимальную скорость обработки, благодаря чему без внимания не останется ни одна гряда. Увеличенная колесная ось повышает проходимость мотоблока, дает ему проезжать даже на рыхлой почве, а сошник поможет отрегулировать глубину вскапывания и рыхления. Дополнительно на мотоблок можно установить навесное оборудование под конкретную цель работы: посадку, прополку, вспахивание, окучивание и др.

Преимущества мотоблока Угра НМБ-1Н2

Два вала отбора мощности

Три передачи

Увеличенный дорожный просвет

Комплектуется навесными инструментами

Прочный металлический бак для топлива

Высокая степень управляемости

Проходимость в любых условиях

Комплектация Угра НМБ-1Н2