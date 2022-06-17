Мотоблок Угра НМБ-1Н2 СПР
Арт. О00000009850
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
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Мотоблок Угра НМБ-1Н2, оснащенный мощным четырехтактным двигателем станет настоящим подарком для владельца большого участка. Все контроллеры расположены на рукоятке, благодаря чему мотоблок становится легче в управлении, производительней и маневренней в работе. Две передние и одна задняя передачи позволяют выбрать оптимальную скорость обработки, благодаря чему без внимания не останется ни одна гряда. Увеличенная колесная ось повышает проходимость мотоблока, дает ему проезжать даже на рыхлой почве, а сошник поможет отрегулировать глубину вскапывания и рыхления. Дополнительно на мотоблок можно установить навесное оборудование под конкретную цель работы: посадку, прополку, вспахивание, окучивание и др.
Преимущества мотоблока Угра НМБ-1Н2
- Два вала отбора мощности
- Три передачи
- Увеличенный дорожный просвет
- Комплектуется навесными инструментами
- Прочный металлический бак для топлива
- Высокая степень управляемости
- Проходимость в любых условиях
Комплектация Угра НМБ-1Н2
- Мотоблок Угра НМБ-1Н2
- Кронштейн с ограничителем
- Крылья (2 шт.)
- Пневмоколеса (2 шт.)
- Инструкция по применению
- Гарантийный талон