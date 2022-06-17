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Мотоблок Угра НМБ-1Н2 СПР
5.0
2
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Угра НМБ-1Н2 СПР
    Арт. О00000009850
    5.0
    2
    Мотоблок Угра НМБ-1Н2 СПР

      Мотоблок Угра НМБ-1Н2 СПР

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000009850
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Угра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Мотоблок Угра НМБ-1Н2, оснащенный мощным четырехтактным двигателем станет настоящим подарком для владельца большого участка. Все контроллеры расположены на рукоятке, благодаря чему мотоблок становится легче в управлении, производительней и маневренней в работе. Две передние и одна задняя передачи позволяют выбрать оптимальную скорость обработки, благодаря чему без внимания не останется ни одна гряда. Увеличенная колесная ось повышает проходимость мотоблока, дает ему проезжать даже на рыхлой почве, а сошник поможет отрегулировать глубину вскапывания и рыхления. Дополнительно на мотоблок можно установить навесное оборудование под конкретную цель работы: посадку, прополку, вспахивание, окучивание и др.

        Преимущества мотоблока Угра НМБ-1Н2

        • Два вала отбора мощности
        • Три передачи
        • Увеличенный дорожный просвет
        • Комплектуется навесными инструментами
        • Прочный металлический бак для топлива
        • Высокая степень управляемости
        • Проходимость в любых условиях

        Комплектация Угра НМБ-1Н2

        • Мотоблок Угра НМБ-1Н2
        • Кронштейн с ограничителем
        • Крылья (2 шт.)
        • Пневмоколеса (2 шт.)
        • Инструкция по применению
        • Гарантийный талон