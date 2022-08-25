Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мотоблок Угра НМБ-1Н3 Yamaha MX200
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
  • Новинка
Мотоблок Угра НМБ-1Н3 Yamaha MX200
Арт. X19092296
5.0
1
Мотоблок Угра НМБ-1Н3 Yamaha MX200
  • Новинка

Мотоблок Угра НМБ-1Н3 Yamaha MX200

Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии
Арт. X19092296
5.0
1

Характеристики

Производитель
Угра
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Тип двигателя
бензиновый
Мощность, л.с.
6.5
Все характеристики
Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии

С этим товаром смотрят

Моторное масло Liqui Moly Rasenmaher-Oil 30 7594, вязкость SAE-30
795 ₽
Моторное масло Liqui Moly Rasenmaher-Oil 30 7594, вязкость SAE-30
Масло моторное полусинтетическое Optimal 10W-40 3929, 1 л
999 ₽
1 310 ₽
Масло моторное полусинтетическое Optimal 10W-40 3929, 1 л
  • -311 ₽
2-х рядный раздвижной окучник со сцепкой ОМБДРС 00.470.700 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)
5 700 ₽
5.0
2-х рядный раздвижной окучник со сцепкой ОМБДРС 00.470.700 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)
Свеча зажигания DDE LR7YC
220 ₽
Свеча зажигания DDE LR7YC
Грунтозацеп МБ Форза, Ока, Каскад, Нева, сквозная втулка, 3 обода ГМБУ 30.445.180
2 580 ₽
Грунтозацеп МБ Форза, Ока, Каскад, Нева, сквозная втулка, 3 обода ГМБУ 30.445.180
Плуг без сцепки ПМБ 10.500.220 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)
1 480 ₽
5.0
Плуг без сцепки ПМБ 10.500.220 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)
Поворотная сцепка Forza ССУ 70.300.16
1 490 ₽
5.0
Поворотная сцепка Forza ССУ 70.300.16
Масло трансмиссионное Patriot Hypoid API GL-4 80W85
Нет в наличии
Масло трансмиссионное Patriot Hypoid API GL-4 80W85
Смотреть
Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
Нет в наличии
Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мотоблок Угра НМБ-1Н3 с двигателем YAMAHA MX200 6,5 л.с. — долговечная техника, которая отлично подходит для проведения различных работ (вспашка, прополка между рядами, окучивание, посадка/выкапывание картофеля, перевозка грузов, уборка мелкого мусора и пр.) на участке до 200 соток. Необходимое навесное оснащение нужно докупить отдельно. Весит данная техника 90 кг, поэтому не требует от оператора дополнительных усилий в процессе работы. Гарантия от производителя действует на протяжении 1,5 лет.

    Преимущество

    • Отличается солидной мощностью (6,5 л.с.)
    • Позволяет быстро выполнять намеченные работы (ширина обработки до 90 см, глубина — до 30 см)
    • Предусмотрен реверс
    • Установлен шестеренчатый, усиленный редуктор
    • Безопасен и удобен в применении
    • Надежный, рассчитан на долгий срок службы