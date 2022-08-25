Мотоблок Угра НМБ-1Н3 Yamaha MX200

Преимущество

Отличается солидной мощностью (6,5 л.с.)

Позволяет быстро выполнять намеченные работы (ширина обработки до 90 см, глубина — до 30 см)

Предусмотрен реверс

Установлен шестеренчатый, усиленный редуктор

Безопасен и удобен в применении

Надежный, рассчитан на долгий срок службы

Мотоблок Угра НМБ-1Н3 с двигателем YAMAHA MX200 6,5 л.с. — долговечная техника, которая отлично подходит для проведения различных работ (вспашка, прополка между рядами, окучивание, посадка/выкапывание картофеля, перевозка грузов, уборка мелкого мусора и пр.) на участке до 200 соток. Необходимое навесное оснащение нужно докупить отдельно. Весит данная техника 90 кг, поэтому не требует от оператора дополнительных усилий в процессе работы. Гарантия от производителя действует на протяжении 1,5 лет.