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Мотоблок Угра НМБ-1Н3 Yamaha MX200
Арт. X19092296
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|бензиновый
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Мощность, л.с.
|6.5
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- Мотоблок Угра НМБ-1Н3 с двигателем YAMAHA MX200 6,5 л.с. — долговечная техника, которая отлично подходит для проведения различных работ (вспашка, прополка между рядами, окучивание, посадка/выкапывание картофеля, перевозка грузов, уборка мелкого мусора и пр.) на участке до 200 соток. Необходимое навесное оснащение нужно докупить отдельно. Весит данная техника 90 кг, поэтому не требует от оператора дополнительных усилий в процессе работы. Гарантия от производителя действует на протяжении 1,5 лет.
Преимущество
- Отличается солидной мощностью (6,5 л.с.)
- Позволяет быстро выполнять намеченные работы (ширина обработки до 90 см, глубина — до 30 см)
- Предусмотрен реверс
- Установлен шестеренчатый, усиленный редуктор
- Безопасен и удобен в применении
- Надежный, рассчитан на долгий срок службы