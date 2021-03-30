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Мотоблок Угра НМБ-1Н7 НМБ.000.000.0-17
4.1
16
48 470 ₽
60 800 ₽
Мотоблоки
  • Персональная скидка
Мотоблок Угра НМБ-1Н7 НМБ.000.000.0-17
Арт. X19092247
4.1
16
Мотоблок Угра НМБ-1Н7 НМБ.000.000.0-17
  • Персональная скидка

Мотоблок Угра НМБ-1Н7 НМБ.000.000.0-17

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  • -12 330 ₽
48 470 ₽
60 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 333 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
Арт. X19092247
4.1
16

Характеристики

Производитель
Угра
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Класс
средний
Тип двигателя
бензиновый
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -12 330 ₽
48 470 ₽
60 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 333 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Мотоблок бензиновый НМБ 1Н7 используется для быстрой и удобной обработки земельных участков. Предназначен для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных задач. Огромный потенциал модели раскрывается при установке навесного оборудования (плуг, тележка, косилка, снегоуборщик, клубневыкапыватель и др.). Таким образом мотоблок выполнит такие задачи, как культивация, уборка участка, вспахивание и т. д. Мотоблок не требователен к уходу, что существенно облегчает его эксплуатацию. Представленная модель рассчитана на работу при самых суровых нагрузка, при любой погоде, в любое время года. Мотоблок НМБ 1Н7 оснащён шестерёнчатым редуктором, что обеспечивает машине дополнительную прочность. Редуктор изготовлен из твёрдосплавной стали. В мотоблок внедрено несколько функций. Одной из них стала усовершенствованная система питания с краном для блокировки подачи топлива (полезна при транспортировке мотоблока). К их числу также можно отнести и специальные защитные крылья – они ограждают пользователя от попадания земли и грязи. Мощный двигатель в 6,5 л. с. обеспечивает эффективную обработку даже самой твёрдой почвы. Запускается в работу с помощью ручного стартера. Низкая цена культиватора мотоблока НМБ 1Н7 является главным и самым весомым преимуществом. Купить Угра НМБ 1Н7 более выгодно совместно с навесным оборудованием.

    Преимущества

    • Принудительное воздушное охлаждение
    • Экономный расход бензина
    • Сошник для контроля глубины рыхления почвы
    • Возможность установки дополнительной пары фрез