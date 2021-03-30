Мотоблок Угра НМБ-1Н7 НМБ.000.000.0-17

Преимущества

Принудительное воздушное охлаждение

Экономный расход бензина

Сошник для контроля глубины рыхления почвы

Возможность установки дополнительной пары фрез

Мотоблок бензиновый НМБ 1Н7 используется для быстрой и удобной обработки земельных участков. Предназначен для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных задач. Огромный потенциал модели раскрывается при установке навесного оборудования (плуг, тележка, косилка, снегоуборщик, клубневыкапыватель и др.). Таким образом мотоблок выполнит такие задачи, как культивация, уборка участка, вспахивание и т. д. Мотоблок не требователен к уходу, что существенно облегчает его эксплуатацию. Представленная модель рассчитана на работу при самых суровых нагрузка, при любой погоде, в любое время года. Мотоблок НМБ 1Н7 оснащён шестерёнчатым редуктором, что обеспечивает машине дополнительную прочность. Редуктор изготовлен из твёрдосплавной стали. В мотоблок внедрено несколько функций. Одной из них стала усовершенствованная система питания с краном для блокировки подачи топлива (полезна при транспортировке мотоблока). К их числу также можно отнести и специальные защитные крылья – они ограждают пользователя от попадания земли и грязи. Мощный двигатель в 6,5 л. с. обеспечивает эффективную обработку даже самой твёрдой почвы. Запускается в работу с помощью ручного стартера. Низкая цена культиватора мотоблока НМБ 1Н7 является главным и самым весомым преимуществом. Купить Угра НМБ 1Н7 более выгодно совместно с навесным оборудованием.