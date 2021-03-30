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Мотоблок Угра НМБ-1Н7 НМБ.000.000.0-17
Арт. X19092247
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
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- Мотоблок бензиновый НМБ 1Н7 используется для быстрой и удобной обработки земельных участков. Предназначен для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных задач. Огромный потенциал модели раскрывается при установке навесного оборудования (плуг, тележка, косилка, снегоуборщик, клубневыкапыватель и др.). Таким образом мотоблок выполнит такие задачи, как культивация, уборка участка, вспахивание и т. д. Мотоблок не требователен к уходу, что существенно облегчает его эксплуатацию. Представленная модель рассчитана на работу при самых суровых нагрузка, при любой погоде, в любое время года. Мотоблок НМБ 1Н7 оснащён шестерёнчатым редуктором, что обеспечивает машине дополнительную прочность. Редуктор изготовлен из твёрдосплавной стали. В мотоблок внедрено несколько функций. Одной из них стала усовершенствованная система питания с краном для блокировки подачи топлива (полезна при транспортировке мотоблока). К их числу также можно отнести и специальные защитные крылья – они ограждают пользователя от попадания земли и грязи. Мощный двигатель в 6,5 л. с. обеспечивает эффективную обработку даже самой твёрдой почвы. Запускается в работу с помощью ручного стартера. Низкая цена культиватора мотоблока НМБ 1Н7 является главным и самым весомым преимуществом. Купить Угра НМБ 1Н7 более выгодно совместно с навесным оборудованием.
Преимущества
- Принудительное воздушное охлаждение
- Экономный расход бензина
- Сошник для контроля глубины рыхления почвы
- Возможность установки дополнительной пары фрез