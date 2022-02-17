Мотоблок Угра НМБ-1Н9 000.000.0-19

Преимущества

4 скорости (1 назад и 3 вперед)

Наличие сошника

Отличная проходимость на любом грунте с большими пневмоколесами

Возможность присоединения еще 1 пары фрез (до 3 пар)

Наличие 2 валов отбора мощности позволяет подсоединять различное навесное оборудование (картофелесажалка, косилка, снегоуборщик, циркулярная пила, насос для перекачки воды и др.)

Бензиновый мотоблок Угра НМБ 1Н9 – это мощный аграрный инструмент для обработки земли, который способен обрабатывать почву любой твёрдости. Это надёжный профессиональный помощник для каждого хозяина как в саду, так и в огороде – модель чрезвычайно комфортна в использовании, максимальный вес 68 кг, большие проходимые пневмоколеса с глубоким протектором. Главной особенностью модели является установленный в ней двигатель Subaru EX17. Мощность силового агрегата составляет 6 л. с. За один проход машина возделывает полосу земли шириной 1 м (с 6 фрезами), при этом глубина обработки достигает 30 см. Мотоблок обладает достаточно низким уровнем вибрации. Это обусловлено продольным расположением коленчатого вала. Литые из чугуна гильзы цилиндра прибавляют машине дополнительной надёжности. Мотоблок Угра НМБ 1Н9 оснащён большими колёсами, которые обеспечивают машине хорошую проходимость на любом грунте. Шестерёнчатый редуктор, установленный в аппарате, гарантирует ему увеличенный срок службы. В наличии 4-ступенчатая коробка передач. В качестве топлива рекомендуемо использовать бензин маки АИ92 и АИ95. Объём топливного бака составляет 3,6 л. Низкий уровень шума даёт возможность работать без защитных наушников в любое время суток. Кроме того, регулируемая рулевая колонка позволит настроить агрегат под любой рост. Мотоблок легко разобрать. Это позволит его хранить, не занимая много лишнего места, а также перевозить в багажнике автомобиля. Цена культиватора мотоблока Угра НМБ 1Н9 настолько доступна, что выбор становится очевидным. Купить Угра 1Н9 означает выбрать качество и профессионализм.