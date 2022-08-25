Мотоблок WorkMaster МБ-2
Арт. X1909222776
Характеристики
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Производитель
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Мощность, л.с.
|7
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Вес, кг
|98
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Макс. ширина обработки, мм
|850
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Количество передач
|4 вперед / 2 назад
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Тактность двигателя
|4-х тактный
Описание:
Мотоблок среднего класса Workmaster МБ-2 отличается своей компактностью. При обработке почвы позади него остается область культивирования шириной 85 см, а глубиной 30 см. Таким образом он подойдет для подготовки участка под посадку любой растительности.
Преимущества:
- Мотоблок Workmaster МБ-2 за счет своего веса и больших колес,облегчит работу на тяжелых грунтах.
- Благодаря поворотному рулю, эта модель мотоблока весьма маневрена.
- При помощи навесного оборудования с этим мотоблоком можно производить все основные сельскохозяйственные работы - земельные работы на приусадебном участке, покос травы с помощью роторной косилки, опахивание, нарезание борозд, посадку и выкапывание картофеля, транспортировку различных грузов с помощью прицепа и многое другое.
- Фрезы, входящие в комплект, при работе ставятся вместо колес.
- Возможно дооснащение навесным оборудованием.