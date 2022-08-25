Мотоблок WorkMaster МБ-2

Описание:

Мотоблок среднего класса Workmaster МБ-2 отличается своей компактностью. При обработке почвы позади него остается область культивирования шириной 85 см, а глубиной 30 см. Таким образом он подойдет для подготовки участка под посадку любой растительности.

Преимущества: