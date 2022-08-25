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Мотоблок WorkMaster МБ-2
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок WorkMaster МБ-2
    Арт. X1909222776
    5.0
    1
    Мотоблок WorkMaster МБ-2
    Мотоблок WorkMaster МБ-2
      Мотоблок WorkMaster МБ-2
      Мотоблок WorkMaster МБ-2

      Мотоблок WorkMaster МБ-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1909222776
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Workmaster
      Мощность, л.с.
      		7
      Вес, кг
      		98
      Макс. ширина обработки, мм
      		850
      Количество передач
      		4 вперед / 2 назад
      Тактность двигателя
      		4-х тактный
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Мотоблок среднего класса Workmaster МБ-2 отличается своей компактностью. При обработке почвы позади него остается область культивирования шириной 85 см, а глубиной 30 см. Таким образом он подойдет для подготовки участка под посадку любой растительности.

        Преимущества:

        • Мотоблок Workmaster МБ-2  за счет своего веса и больших колес,облегчит работу на тяжелых грунтах.
        • Благодаря поворотному рулю, эта модель мотоблока весьма маневрена.
        • При помощи навесного оборудования с этим мотоблоком можно производить все основные сельскохозяйственные работы - земельные работы на приусадебном участке, покос травы с помощью роторной косилки, опахивание, нарезание борозд, посадку и выкапывание картофеля, транспортировку различных грузов с помощью прицепа и многое другое.
        • Фрезы, входящие в комплект, при работе ставятся вместо колес.
        • Возможно дооснащение навесным оборудованием.