Преимущества

Рама длиной 1450 мм из цельного металлического листа, что в разы повышает ее прочность по сравнению со сварными рамами

Классическая гусеница шириной 500 мм, катковая подвеска и регулируемый угол атаки обеспечивают оптимальную проходимость и возможность всесезонного использования

Двигатель 15 л.с. имеет переднее расположение. На Эко-Букс 2.0 установлена трансмиссия вариаторного типа

Современный дизайн корпуса со смотровым стеклом выделяет Эко-Букс второго поколения среди других мотобуксировщиков

Под капотом расположен «бардачок» для полезных мелочей и инструмента

Светодиодная фара

Полноценный багажник в задней части рамы

Усиленная цепь

Мотобуксировщик Бурлак ЭКО-Букс 2.0 (500 мм, 15 л.с) - надежный и функциональный мотобуксировщик с классической компановкой и современным дизайном. Модель по размеру (1450х510х760 мм), ширина гусениц 50 см, оснащена трансмиссией вариаторного типа и катками. Установлен четырехтактный двигатель Лифан в 15 л.с. с максимальным расходом топлива 3,75 литров в час. Мотобуксировщик прост в управлении, вам не нужны ни права, ни регистрация в Гостехнадзоре. АКБ в комплект поставки не входит. На двигатели Lifan 182-192-2 FD, а также на все 2V (24-29 л.с.) рекомендуется установка АКБ от 18А до 36А.