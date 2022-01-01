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Мотобуксировщик Бурлак Эко-Букс
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Мотобуксировщики и транспортеры
    Мотобуксировщик Бурлак Эко-Букс
    Арт. О00000025452
    Мотобуксировщик Бурлак Эко-Букс

      Мотобуксировщик Бурлак Эко-Букс

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000025452

      Характеристики

      Производитель
      		Бурлак
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество цилиндров
      		1
      Объем масляного бака, л
      		1.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотобуксировщик Бурлак ЭКО-Букс 2.0 (500 мм, 15 л.с) - надежный и функциональный мотобуксировщик с классической компановкой и современным дизайном. Модель по размеру (1450х510х760 мм), ширина гусениц 50 см, оснащена трансмиссией вариаторного типа и катками. Установлен четырехтактный двигатель Лифан в 15 л.с. с максимальным расходом топлива 3,75 литров в час. Мотобуксировщик прост в управлении, вам не нужны ни права, ни регистрация в Гостехнадзоре. АКБ в комплект поставки не входит. На двигатели Lifan 182-192-2 FD, а также на все 2V (24-29 л.с.) рекомендуется установка АКБ от 18А до 36А.

        Преимущества

        • Рама длиной 1450 мм из цельного металлического листа, что в разы повышает ее прочность по сравнению со сварными рамами
        • Классическая гусеница шириной 500 мм, катковая подвеска и регулируемый угол атаки обеспечивают оптимальную проходимость и возможность всесезонного использования
        • Двигатель 15 л.с. имеет переднее расположение. На Эко-Букс 2.0 установлена трансмиссия вариаторного типа
        • Современный дизайн корпуса со смотровым стеклом выделяет Эко-Букс второго поколения среди других мотобуксировщиков
        • Под капотом расположен «бардачок» для полезных мелочей и инструмента
        • Светодиодная фара
        • Полноценный багажник в задней части рамы
        • Усиленная цепь