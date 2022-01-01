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Мотобуксировщик Бурлак М2 LFK
Найти аналог
Мотобуксировщики и транспортеры
    Мотобуксировщик Бурлак М2 LFK
    Арт. О00000025451
    Мотобуксировщик Бурлак М2 LFK
    Мотобуксировщик Бурлак М2 LFK
    Мотобуксировщик Бурлак М2 LFK
    Мотобуксировщик Бурлак М2 LFK
    Мотобуксировщик Бурлак М2 LFK
    Мотобуксировщик Бурлак М2 LFK
      Мотобуксировщик Бурлак М2 LFK
      Мотобуксировщик Бурлак М2 LFK
      Мотобуксировщик Бурлак М2 LFK
      Мотобуксировщик Бурлак М2 LFK
      Мотобуксировщик Бурлак М2 LFK
      Мотобуксировщик Бурлак М2 LFK

      Мотобуксировщик Бурлак М2 LFK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000025451

      Характеристики

      Производитель
      		Бурлак
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Наличие фары
      		Да
      Система омывания деки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мотобуксировщик БУРЛАК М2 LFK из классической линейки на удлиненной базе 1650 мм. Увеличенная площадь опоры дает лучшую проходимость в серии классических мотобуксировщиков. Для управления буксировщиком «Бурлак-М» не требуются водительские права и регистрация в ГОСТЕХНАДЗОРЕ.

        ВНИМАНИЕ! Все переднеприводные мотобуксировщики с реверсом поставляются с классическим СИНИМ капотом, серый конструктивно не подходит для установки на мотобуксировщик совместно с данной опцией. АКБ в комплект поставки не входит.

        Преимущества

        • Новая рама из стального листа конструкционных марок с возможностью самостоятельной регулировки угла атаки
        • Новый дизайн капота
        • Новый кронштейн трансмиссии
        • Металлический отбойник - предназначен для защиты водителя от снега, вылетающего из-под гусеницы
        • Унифицированная взаимозаменяемая подвеска: катки, склизы либо колеса