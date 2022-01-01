Преимущества

Новая рама из стального листа конструкционных марок с возможностью самостоятельной регулировки угла атаки

Новый дизайн капота

Новый кронштейн трансмиссии

Металлический отбойник - предназначен для защиты водителя от снега, вылетающего из-под гусеницы

Унифицированная взаимозаменяемая подвеска: катки, склизы либо колеса

Мотобуксировщик БУРЛАК М2 LFK из классической линейки на удлиненной базе 1650 мм. Увеличенная площадь опоры дает лучшую проходимость в серии классических мотобуксировщиков. Для управления буксировщиком «Бурлак-М» не требуются водительские права и регистрация в ГОСТЕХНАДЗОРЕ.ВНИМАНИЕ! Все переднеприводные мотобуксировщики с реверсом поставляются с классическим СИНИМ капотом, серый конструктивно не подходит для установки на мотобуксировщик совместно с данной опцией. АКБ в комплект поставки не входит.