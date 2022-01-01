Мотобуксировщик Бурлак М2 LFK
Арт. О00000025451
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Наличие фары
|Да
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Система омывания деки
|Нет
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- Мотобуксировщик БУРЛАК М2 LFK из классической линейки на удлиненной базе 1650 мм. Увеличенная площадь опоры дает лучшую проходимость в серии классических мотобуксировщиков. Для управления буксировщиком «Бурлак-М» не требуются водительские права и регистрация в ГОСТЕХНАДЗОРЕ.
ВНИМАНИЕ! Все переднеприводные мотобуксировщики с реверсом поставляются с классическим СИНИМ капотом, серый конструктивно не подходит для установки на мотобуксировщик совместно с данной опцией. АКБ в комплект поставки не входит.
Преимущества
- Новая рама из стального листа конструкционных марок с возможностью самостоятельной регулировки угла атаки
- Новый дизайн капота
- Новый кронштейн трансмиссии
- Металлический отбойник - предназначен для защиты водителя от снега, вылетающего из-под гусеницы
- Унифицированная взаимозаменяемая подвеска: катки, склизы либо колеса