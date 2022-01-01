Мотобур Ada Ground Drill 12 без шнека

Преимущества

Мощный двигатель

Агрегат рассчитан на профессиональное использование

Долговечность благодаря качеству материалов и сборке

Вместительный топливный бак - для продолжительной работы без дозаправки

Передаточное число редуктора: 1:30

Топливная смесь: АИ-92

Диаметр приводного вала: 22 мм

Бензобур ADA Ground Drill-12 без шнека А00320 пригодится для бурения отверстий в почве для столбчатых или свайных фундаментов, колодцев для воды или технического назначения, посадки деревьев, установки больших столбов. Бензобур оснащен мощным четырехтактным двигателем. Для управления агрегатом необходимо два человека. Устройство работает на бензине АИ-92 без смешивания с маслом