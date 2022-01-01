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Мотобур Ada Ground Drill 12 без шнека
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Мотобуры
    Мотобур Ada Ground Drill 12 без шнека
    Арт. geototal_528
    Мотобур Ada Ground Drill 12 без шнека
    Мотобур Ada Ground Drill 12 без шнека
      Мотобур Ada Ground Drill 12 без шнека
      Мотобур Ada Ground Drill 12 без шнека

      Мотобур Ada Ground Drill 12 без шнека

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_528

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Класс товара
      		бытовой
      Количество операторов
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензобур ADA Ground Drill-12 без шнека А00320 пригодится для бурения отверстий в почве для столбчатых или свайных фундаментов, колодцев для воды или технического назначения, посадки деревьев, установки больших столбов. Бензобур оснащен мощным четырехтактным двигателем. Для управления агрегатом необходимо два человека. Устройство работает на бензине АИ-92 без смешивания с маслом

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Агрегат рассчитан на профессиональное использование
        • Долговечность благодаря качеству материалов и сборке
        • Вместительный топливный бак - для продолжительной работы без дозаправки
        • Передаточное число редуктора: 1:30
        • Топливная смесь: АИ-92
        • Диаметр приводного вала: 22 мм