Мотобур Ada Ground Drill 14 Reverse без шнека
Арт. geototal_671
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Класс товара
|профессиональный
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Количество операторов
|1
- Бензобур ADA GroundDrill-14 Revers А00459 - профессиональный инструмент для двух операторов. С его помощью выполняют бурение отверстий диаметром до 60 см в почве под установку опор ограждения, столбов, под посадку деревьев. Агрегат оборудован мощным бензиновым 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения. Наличие реверса позволяет поднять выработанную землю из отверстия. Рукоятки имеют резиновые накладки для более комфортного удержания агрегата без проскальзывания
Преимущества
- Мощный двигатель (8 л.с.)
- Агрегат рассчитан на профессиональное использование
- Долговечность благодаря качеству материалов и сборке
- Реверс позволяет изменять вращение шнека в обратную сторону
- Конструкция позволяет задействовать двух операторов для работы с бензобуром ADA GroundDrill-14 Revers А00459
- Вместительный топливный бак - для продолжительной работы без дозаправки
- Топливная смесь: АИ-92
- Возможность установки буров различного диаметра
- Удобное расположение рычагов
- Вал редуктора специальной конструкции - универсальное крепление шнеков
- Бензобур легко переносить к месту работы
- Диаметр приводного вала: 20/32 мм