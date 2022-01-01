Мотобур Ada Ground Drill 14 Reverse без шнека

Преимущества

Мощный двигатель (8 л.с.)

Агрегат рассчитан на профессиональное использование

Долговечность благодаря качеству материалов и сборке

Реверс позволяет изменять вращение шнека в обратную сторону

Конструкция позволяет задействовать двух операторов для работы с бензобуром ADA GroundDrill-14 Revers А00459

Вместительный топливный бак - для продолжительной работы без дозаправки

Топливная смесь: АИ-92

Возможность установки буров различного диаметра

Удобное расположение рычагов

Вал редуктора специальной конструкции - универсальное крепление шнеков

Бензобур легко переносить к месту работы

Диаметр приводного вала: 20/32 мм

Бензобур ADA GroundDrill-14 Revers А00459 - профессиональный инструмент для двух операторов. С его помощью выполняют бурение отверстий диаметром до 60 см в почве под установку опор ограждения, столбов, под посадку деревьев. Агрегат оборудован мощным бензиновым 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения. Наличие реверса позволяет поднять выработанную землю из отверстия. Рукоятки имеют резиновые накладки для более комфортного удержания агрегата без проскальзывания