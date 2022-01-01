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Мотобур Ada Ground Drill 14 Reverse без шнека
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Мотобуры
    Мотобур Ada Ground Drill 14 Reverse без шнека
    Арт. geototal_671
    Мотобур Ada Ground Drill 14 Reverse без шнека
    Мотобур Ada Ground Drill 14 Reverse без шнека
      Мотобур Ada Ground Drill 14 Reverse без шнека
      Мотобур Ada Ground Drill 14 Reverse без шнека

      Мотобур Ada Ground Drill 14 Reverse без шнека

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_671

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Класс товара
      		профессиональный
      Количество операторов
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензобур ADA GroundDrill-14 Revers А00459 - профессиональный инструмент для двух операторов. С его помощью выполняют бурение отверстий диаметром до 60 см в почве под установку опор ограждения, столбов, под посадку деревьев. Агрегат оборудован мощным бензиновым 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения. Наличие реверса позволяет поднять выработанную землю из отверстия. Рукоятки имеют резиновые накладки для более комфортного удержания агрегата без проскальзывания

        Преимущества

        • Мощный двигатель (8 л.с.)
        • Агрегат рассчитан на профессиональное использование
        • Долговечность благодаря качеству материалов и сборке
        • Реверс позволяет изменять вращение шнека в обратную сторону
        • Конструкция позволяет задействовать двух операторов для работы с бензобуром ADA GroundDrill-14 Revers А00459
        • Вместительный топливный бак - для продолжительной работы без дозаправки
        • Топливная смесь: АИ-92
        • Возможность установки буров различного диаметра
        • Удобное расположение рычагов
        • Вал редуктора специальной конструкции - универсальное крепление шнеков
        • Бензобур легко переносить к месту работы
        • Диаметр приводного вала: 20/32 мм