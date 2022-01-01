Мотобур Ada Ground Drill 15 HERCULES

Преимущества

Резиновые накладки на ручках для надежного удержания ADA GroundDrill-15 HERCULES А00520

Воздушное охлаждение двигателя для стабильной работы

Широкая горловина топливного бака для легкой заправки

Мощный инструмент для эффективной и быстрой работы

4-х тактный двигатель не требует смешинвания бензина с маслом

Надежные металлические ручки для надежности конструкции

Бензобур ADA GroundDrill-15 HERCULES А00520 предназначен для бурения глубоких отверстий диаметром до 400мм. Рассчитан на работу двух операторов. Стандартный разъем позволяет легко подобрать шнек необходимого размера. Бензиновый двигатель обеспечивает автономность работы в условиях отсутствия электроэнергии. Удобные ручки с резиновыми накладками обеспечивают надежный хват и полный контроль над агрегатом