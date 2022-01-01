Мотобур Ada Ground Drill 15 HERCULES
Арт. geototal_815
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шнека, мм
|385
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Класс товара
|бытовой
- Бензобур ADA GroundDrill-15 HERCULES А00520 предназначен для бурения глубоких отверстий диаметром до 400мм. Рассчитан на работу двух операторов. Стандартный разъем позволяет легко подобрать шнек необходимого размера. Бензиновый двигатель обеспечивает автономность работы в условиях отсутствия электроэнергии. Удобные ручки с резиновыми накладками обеспечивают надежный хват и полный контроль над агрегатом
Преимущества
- Резиновые накладки на ручках для надежного удержания ADA GroundDrill-15 HERCULES А00520
- Воздушное охлаждение двигателя для стабильной работы
- Широкая горловина топливного бака для легкой заправки
- Мощный инструмент для эффективной и быстрой работы
- 4-х тактный двигатель не требует смешинвания бензина с маслом
- Надежные металлические ручки для надежности конструкции