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Мотобур Ada Ground Drill 15 HERCULES
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Мотобуры
    Мотобур Ada Ground Drill 15 HERCULES
    Арт. geototal_815
    Мотобур Ada Ground Drill 15 HERCULES
    Мотобур Ada Ground Drill 15 HERCULES
    Мотобур Ada Ground Drill 15 HERCULES
    Мотобур Ada Ground Drill 15 HERCULES
    Мотобур Ada Ground Drill 15 HERCULES
      Мотобур Ada Ground Drill 15 HERCULES
      Мотобур Ada Ground Drill 15 HERCULES
      Мотобур Ada Ground Drill 15 HERCULES
      Мотобур Ada Ground Drill 15 HERCULES
      Мотобур Ada Ground Drill 15 HERCULES

      Мотобур Ada Ground Drill 15 HERCULES

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_815

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шнека, мм
      		385
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензобур ADA GroundDrill-15 HERCULES А00520 предназначен для бурения глубоких отверстий диаметром до 400мм. Рассчитан на работу двух операторов. Стандартный разъем позволяет легко подобрать шнек необходимого размера. Бензиновый двигатель обеспечивает автономность работы в условиях отсутствия электроэнергии. Удобные ручки с резиновыми накладками обеспечивают надежный хват и полный контроль над агрегатом

        Преимущества

        • Резиновые накладки на ручках для надежного удержания ADA GroundDrill-15 HERCULES А00520
        • Воздушное охлаждение двигателя для стабильной работы
        • Широкая горловина топливного бака для легкой заправки
        • Мощный инструмент для эффективной и быстрой работы
        • 4-х тактный двигатель не требует смешинвания бензина с маслом
        • Надежные металлические ручки для надежности конструкции