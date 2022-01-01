Мотобур Ada Ground Drill 2
Арт. geototal_605
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Класс товара
|бытовой
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Цвет
|красный, черный
- Бензобур ADA GroundDrill-2 в комплекте со шнеком Drill 150 А00418 - агрегат для получения скважин бытового назначения. Оснащен бензиновым 2-х тактным двигателем и металлическим шнеком диаметром 150 мм. Топливная смесь готовится смешиванием бензина и масла в пропорции 25:1. Воздушное охлаждение двигателя - для продолжительной работы без перегрева
Преимущества
- Мощный двигатель бензобура ADA GroundDrill-2 в комплекте со шнеком Drill 150 А00418
- Воздушное охлаждение двигателя способствует продолжительной работе без перерывов
- Топливная смесь - бензин и масло в пропорции 25:1
- Диаметр приводного вала: 20 мм
- Вес со шнеком - 11 кг, без шнека - 9.5 кг