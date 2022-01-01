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Мотобур Ada Ground Drill 2
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Мотобуры
    Мотобур Ada Ground Drill 2
    Арт. geototal_605
    Мотобур Ada Ground Drill 2
    Мотобур Ada Ground Drill 2
    Мотобур Ada Ground Drill 2
      Мотобур Ada Ground Drill 2
      Мотобур Ada Ground Drill 2
      Мотобур Ada Ground Drill 2

      Мотобур Ada Ground Drill 2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_605

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Класс товара
      		бытовой
      Цвет
      		красный, черный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензобур ADA GroundDrill-2 в комплекте со шнеком Drill 150 А00418 - агрегат для получения скважин бытового назначения. Оснащен бензиновым 2-х тактным двигателем и металлическим шнеком диаметром 150 мм. Топливная смесь готовится смешиванием бензина и масла в пропорции 25:1. Воздушное охлаждение двигателя - для продолжительной работы без перегрева

        Преимущества

        • Мощный двигатель бензобура ADA GroundDrill-2 в комплекте со шнеком Drill 150 А00418
        • Воздушное охлаждение двигателя способствует продолжительной работе без перерывов
        • Топливная смесь - бензин и масло в пропорции 25:1
        • Диаметр приводного вала: 20 мм
        • Вес со шнеком - 11 кг, без шнека - 9.5 кг