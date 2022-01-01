Мотобур Ada Ground Drill 2

Преимущества

Мощный двигатель бензобура ADA GroundDrill-2 в комплекте со шнеком Drill 150 А00418

Воздушное охлаждение двигателя способствует продолжительной работе без перерывов

Топливная смесь - бензин и масло в пропорции 25:1

Диаметр приводного вала: 20 мм

Вес со шнеком - 11 кг, без шнека - 9.5 кг

Бензобур ADA GroundDrill-2 в комплекте со шнеком Drill 150 А00418 - агрегат для получения скважин бытового назначения. Оснащен бензиновым 2-х тактным двигателем и металлическим шнеком диаметром 150 мм. Топливная смесь готовится смешиванием бензина и масла в пропорции 25:1. Воздушное охлаждение двигателя - для продолжительной работы без перегрева