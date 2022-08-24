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Мотобур Ada Ground Drill 5
5.0
1
Найти аналог
Мотобуры
    Мотобур Ada Ground Drill 5
    Арт. geototal_64
    5.0
    1
    Мотобур Ada Ground Drill 5
    Мотобур Ada Ground Drill 5
    Мотобур Ada Ground Drill 5
      Мотобур Ada Ground Drill 5
      Мотобур Ada Ground Drill 5
      Мотобур Ada Ground Drill 5

      Мотобур Ada Ground Drill 5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_64
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Класс товара
      		бытовой
      Количество операторов
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотобур ADA GroundDrill 5 служит для создания скважин бытового назначения различного диаметра: например скважины для установки столбов или лунки для посадок растений

        Преимущества

        • Рабочей частью агрегата является винтообразный бур или шнек, который приводится во вращение с помощью двухтактного бензинового двигателя
        • Для изготовления лунок различного диаметра используют сменные шнеки (по аналогии со сверлами дрели)
        • Замену бура производят с помощью быстросъемного соединения. Увеличить глубину бурения помогут специальные стержни-удлинители
        • Преимущества винтового бурения — это большая скорость прохождения, отсутствие вспомогательных и дополнительных работ
        • Существенным преимуществом аппарата, снабженного бензиновым двигателем, является автономность использования и независимость от протяженности электрического кабеля