Мотобур Ada Ground Drill 5
Арт. geototal_64
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Класс товара
|бытовой
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Количество операторов
|1
- Мотобур ADA GroundDrill 5 служит для создания скважин бытового назначения различного диаметра: например скважины для установки столбов или лунки для посадок растений
Преимущества
- Рабочей частью агрегата является винтообразный бур или шнек, который приводится во вращение с помощью двухтактного бензинового двигателя
- Для изготовления лунок различного диаметра используют сменные шнеки (по аналогии со сверлами дрели)
- Замену бура производят с помощью быстросъемного соединения. Увеличить глубину бурения помогут специальные стержни-удлинители
- Преимущества винтового бурения — это большая скорость прохождения, отсутствие вспомогательных и дополнительных работ
- Существенным преимуществом аппарата, снабженного бензиновым двигателем, является автономность использования и независимость от протяженности электрического кабеля