Мотобур Ada Ground Drill 5

Преимущества

Рабочей частью агрегата является винтообразный бур или шнек, который приводится во вращение с помощью двухтактного бензинового двигателя

Для изготовления лунок различного диаметра используют сменные шнеки (по аналогии со сверлами дрели)

Замену бура производят с помощью быстросъемного соединения. Увеличить глубину бурения помогут специальные стержни-удлинители

Преимущества винтового бурения — это большая скорость прохождения, отсутствие вспомогательных и дополнительных работ

Существенным преимуществом аппарата, снабженного бензиновым двигателем, является автономность использования и независимость от протяженности электрического кабеля

Мотобур ADA GroundDrill 5 служит для создания скважин бытового назначения различного диаметра: например скважины для установки столбов или лунки для посадок растений