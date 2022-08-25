Мотобур ADA Ground Drill 5 без шнека - довольно компактный мотобур серии. Легкий и надежный мотобур для одного оператора. Предназначен для работ на приусадебном участке и зимней рыбалки. Мощность мотобура позволяет, при необходимости, использовать шнеки диаметром до 200 мм. Удобен для транспортировки в багажнике.