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Мотобур Ada Ground Drill 5 без шнека
4.0
1
Найти аналог
Мотобуры
    Мотобур Ada Ground Drill 5 без шнека
    Арт. geototal_525
    4.0
    1
    Мотобур Ada Ground Drill 5 без шнека
    Мотобур Ada Ground Drill 5 без шнека
      Мотобур Ada Ground Drill 5 без шнека
      Мотобур Ada Ground Drill 5 без шнека

      Мотобур Ada Ground Drill 5 без шнека

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_525
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Класс товара
      		бытовой
      Количество операторов
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
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