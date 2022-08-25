Мотобур Ada Ground Drill 5 без шнека
Арт. geototal_525
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Класс товара
|бытовой
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Количество операторов
|1
Мотобур ADA Ground Drill 5 без шнека - довольно компактный мотобур серии. Легкий и надежный мотобур для одного оператора. Предназначен для работ на приусадебном участке и зимней рыбалки. Мощность мотобура позволяет, при необходимости, использовать шнеки диаметром до 200 мм. Удобен для транспортировки в багажнике.